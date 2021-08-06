Экстремал передумал прыгать в самый последний момент

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Роуп-джампинг является популярным видом экстремальных развлечений и представляет собой прыжки с высоких объектов на амортизирующей веревке. В данном видео любитель экстремального отдыха в последний момент понял, что не сможет выполнить прыжок и повис на краю.
Получил заряд бодрости на весь день.
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Метки: видео прыжок роуп джампинг спорт экстрим
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