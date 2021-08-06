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Экстремал передумал прыгать в самый последний момент

Экстремал передумал прыгать в самый последний момент (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 09:36
Сообщество : Спорт
Метки: видео   прыжок   роуп джампинг   спорт   экстрим   
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Роуп-джампинг является популярным видом экстремальных развлечений и представляет собой прыжки с высоких объектов на амортизирующей веревке. В данном видео любитель экстремального отдыха в последний момент понял, что не сможет выполнить прыжок и повис на краю.

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Метки: видео   прыжок   роуп джампинг   спорт   экстрим   
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5  комментариев
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7k
КОСТЯН Час назад
ЭТО СПАРТА!!! и наступить на пальцы
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2k
Виктор Полчаса назад
Швеллер надо было солидолом предварительно обмазать )
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9k
myymoo Час назад
Остатки мозга в последний момент как то сработали...но потом отключились.
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