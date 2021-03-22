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Словно сцены из компьютерной игры: опасный полет спидглайдера в горах Франции

Словно сцены из компьютерной игры: опасный полет спидглайдера в горах Франции (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 08:53
Сообщество : Спорт
Метки: Валентин Деллюк   Спидглайдинг   в мире   видео   спидглайдер   спорт   франция   экстремал   экстрим   
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28-летний спортсмен Валентин Деллюк отправился на горнолыжный курорт Аворья во Франции и продемонстрировал несколько умопомрачительных трюков. Завораживающий спидрайдинг на фоне живописных мест ждет вас далее.

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Метки: Валентин Деллюк   Спидглайдинг   в мире   видео   спидглайдер   спорт   франция   экстремал   экстрим   
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7  комментариев
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11k
Антон Семёныч 2 часа назад
Это уже не ново.
Вот в Новосибирске открыли новый вид экстрима. Называется, слалом на рогах тролейбуса. Водитель вышел поправить, а получилось как на видео....
Ссылка vk.com
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10k
Великий Кормчий 15 минут назад
Чел нереально крут...
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4k
Странник 17 минут назад
А есть такое же видео, но где он таки попадает в дом?
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Вау! Когда спидглайдеры соревнуются со спидрайдерами - шоу ну просто амейзинговое.
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594
ekolog67 Час назад
Шайтанама!
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3k
Shtoppi Час назад
Умеет! Могет!
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27k
Игорь 2 часа назад
О, я тут тоже добавлю в тему "красных красок"... Несколько тем из гугля по запросу "экстремал разбился".

04 октября 2016
Во французских Альпах насмерть разбился экстремал из России, совершавший прыжок с горы Эгюий дю Миди (3842 м) в вингсьюте. Как сообщает France Bleu, у него не раскрылся парашют и он на глазах свидетелей врезался в стену нового трехэтажного дома в городе Шамони, неподалеку от вокзала Монтанвер. Он пробил стену в метре от земли и упал. Поврежденный дом еще не был заселен. Все это случилось около 13.00 в понедельник.

18 августа 2016
Итальянский экстремал Ули Эмануэле, который в 2014 году в вингсьюте пролетел через двухметровую дыру в скале, погиб в Швейцарии.
По сведениям итальянских СМИ, он разбился во время очередного прыжка в городе Лаутербруннен. Известно, что он снимал видео для GoPro.

18 Мая, 2015
Известный бейс-джампер Дин Поттер (Dean Potter) и его напарник разбились во время прыжка в вингсьюте (костюм-крыло) в Йосемитском парке, (штат Калифорния).
43-летний Поттер и его 29-летний напарник Грэм Хант (Graham Hunt), собиравшиеся совершить прыжок в горах с высоты 7,5 тысяч футов, пропали без вести в субботу. Была начата поисковая операция.

24 декабря 2020 г.
Известный российский экстремал Глеб Мишугин разбился во время полета на параплане.
Как отмечается, ЧП произошло в Калужской области, недалеко от деревни Желохово. Для полета Мишугин выбрал отвесный берег озера Тишь высотой около 50 метров. Несмотря на хорошую погоду для полетов, в воздухе у экстремала возникли проблемы с парапланом, и мужчина рухнул на землю с высоты. По словам очевидцев, удар был такой силы, что парапланерист скончался на месте.

Ну и т.д. для романтиков мечтающих уйти красиво...
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Forestdude

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