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28-летний спортсмен Валентин Деллюк отправился на горнолыжный курорт Аворья во Франции и продемонстрировал несколько умопомрачительных трюков. Завораживающий спидрайдинг на фоне живописных мест ждет вас далее.
Спидрайдинг — вид экстремального спорта, представляющий собой комбинацию фрирайда и полета со специальным крылом, позволяющим набрать высокую скорость.
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Ну и т.д. для романтиков мечтающих уйти красиво...