FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Жизнь не будет прежней: отечественные разработки, которые вселяют оптимизм Жизнь не будет прежней: отечественные разработки, которые вселяют... 15 ошибочных фраз, которые делают речь безграмотной 15 ошибочных фраз, которые делают речь безграмотной Космонавты пожаловались на низкие зарплаты, бюрократию и неуважение со стороны начальства Космонавты пожаловались на низкие зарплаты, бюрократию и... Смешные картинки Смешные картинки В Краснодаре пранкер разрисовал чужую машину и получил за это по зубам В Краснодаре пранкер разрисовал чужую машину и получил за это по зубам Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать... Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет? Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Период распада Период распада Ретро фотографии Ретро фотографии Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали... Более тридцати якутянок станцевали на морозе -45 и прославились Более тридцати якутянок станцевали на морозе -45 и прославились В женской колонии в Рязани прошел конкурс красоты В женской колонии в Рязани прошел конкурс красоты "Виноват Навальный!": студенты омского колледжа записали видео с вымогательством денег за учебники "Виноват Навальный!": студенты омского колледжа записали видео с... Королевский панак: Бобр от мира рыб. Бронированный сом, который скоблит и ест древесину Королевский панак: Бобр от мира рыб. Бронированный сом, который... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки О дружбе О дружбе Гифки Гифки
Главная > Видео 
Прыжок, который бодрит покруче, чем кофе

Прыжок, который бодрит покруче, чем кофе (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 11:51
Метки: Девушка   видео   закалка   здоровые   интересно   прикол   прыжок   экстрим   
1605
1
1
Закаленная девушка решила совместить приятное с полезным и нырнула с высоты второго этажа в свежевыпавший снег. Рискнули бы повторить?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   видео   закалка   здоровые   интересно   прикол   прыжок   экстрим   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
74
Евгений Демидов Час назад
Нырнул бы с ней в баньку потом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Maxim 10 минут назад
Мужик оператор тряпка. Девке ресект.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
617
jug 13 минут назад
А если бы башкой об камень или животом на забор, то данное видео было бы в другом разделе Фишек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
575
Атомный Крот 22 минуты назад
Как раз на днях балабановский фильм "Я тоже хочу!" по ТВ показывали.

Там актриса Шитикова, кажется, в еще более интересном виде и гораздо дольше по снегу бегала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
dima Полчаса назад
Мелковато там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
sgb66 37 минут назад
Да там и мороза как такового нет - даже пар изо рта не идет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Сергей 45 минут назад
перелезая утром через такие сиси бодришься не меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки Час назад
Я полагаю, вопрос "нафига" задавать бессмысленно ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kost Час назад
Главное узнать, что там летом никто помидоры не подвязывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс 2 часа назад
Самое главное чтобы под снегом не оказалось посторонних предметов, а то может получиться не так забавно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu 2 часа назад
хорошо быть уверенным что там ни камня,ни коряги, ни забора нет

обычное видео для нашего времени. а без камеры прыгнула бы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Юденич 2 часа назад
Потом температура и диагноз врачей- коронавирус. Они сильно не разбираются - лепят этот диагноз любому обратившимуся за помощью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
400
Иван Юденич 44 минуты назад
Не пи.ди если не знаешь. У меня мать сейчас в больнице с пневмонией, но коронавируса сказали нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wacker 2 часа назад
Прыжок веры от Отсасины:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 2 часа назад
Я замёрз просто смотря на это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов Грабители решили проблему простудившейся девушки Грабители решили проблему простудившейся девушки Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины Эффектный прыжок на снегоходе Эффектный прыжок на снегоходе Не слишком удачный прыжок девушки с яхты Не слишком удачный прыжок девушки с яхты Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

466288



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе
3
83
Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе
Убойные мемы с котом, которые зарядят позитивом
1
36
Убойные мемы с котом, которые зарядят позитивом
﻿
Набирающие популярность
Бензиновые реки и молочные берега - ГСВГ времен застоя
0
8
Бензиновые реки и молочные берега - ГСВГ времен застоя
Звезда «Токийского дрифта» вернется в «Форсаже 9»
0
9
Звезда «Токийского дрифта» вернется в «Форсаже 9»
Жизнь не будет прежней: отечественные разработки, которые вселяют оптимизм
Жизнь не будет прежней: отечественные разработки, которые вселяют оптимизм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#автомир#кино#люди#подборка#дети#милота#авто аварии
#Юмор#прикол#история#Россия#шоу бизнес#новости#в мире#дтп#позитив#на различный вкус
#интересно#животные#приколы#автомобили#прикольные#Разное#аварии#картинки#смешные#природа

На что жалуетесь?

Вернуться