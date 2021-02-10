Прыжок, который бодрит покруче, чем кофе

Закаленная девушка решила совместить приятное с полезным и нырнула с высоты второго этажа в свежевыпавший снег. Рискнули бы повторить?
Непередаваемые ощущения, а полученный заряд бодрости существенно превосходит тонизирующий эффект от утреннего кофе.
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Там актриса Шитикова, кажется, в еще более интересном виде и гораздо дольше по снегу бегала.
обычное видео для нашего времени. а без камеры прыгнула бы?