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Любители паркура развлекаются

Любители паркура развлекаются (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 12:14
Сообщество : Спорт
Метки: видео   интересно   паркур   паркурщик   прыжок   спорт   
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Компания любителей паркура придумала себе оригинальное и опасное развлечение. Молодым людям необходимо было запрыгнуть на столб, постоять на нём всем вместе, а потом перепрыгнуть обратно.

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Метки: видео   интересно   паркур   паркурщик   прыжок   спорт   
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7k
Вася Полчаса назад
пфф.. на гаражи бы их в СССР
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6k
Влад 2 минуты назад
может я расист но я ждал что негр всех столкнет))
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1k
Алек Сандр 6 минут назад
Я так ждал, что они свалятся все вместе....
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36k
dima423 Полчаса назад
стремно))
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27k
Fat Lynx 46 минут назад
я думал, что на-е-бн-ут-ся...
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