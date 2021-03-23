Любители паркура развлекаются

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Компания любителей паркура придумала себе оригинальное и опасное развлечение. Молодым людям необходимо было запрыгнуть на столб, постоять на нём всем вместе, а потом перепрыгнуть обратно.
Коротко о том, почему женщины живут дольше мужчин
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