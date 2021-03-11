Экстремальный спуск на лыжах в Сочи

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Эффектное видео со спуском подготовленного физически и морально лыжника с горы в Сочи. Хорошая порция адреналина обеспечена!
Лыжник, который не представляет свою жизнь без адреналина.
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Круто, но чет как-то сцыкотно )