Экстремальный спуск на лыжах в Сочи

Неожиданный поворот: девушка пригласила парня на свидание, утаив одну деталь

Беспечный лыжник едва не погиб, упав в яму с ледяной водой в Сочи

Лыжницу пришлось эвакуировать на вертолете после жуткого падения на соревнованиях в Италии

Впечатляющий спуск на лыжах

Горнолыжник смог остаться на лыжах после падения на скорости 110 км/ч

Приземление в стиле супергероя