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Экстремальный спуск на лыжах в Сочи

Экстремальный спуск на лыжах в Сочи (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 10:15
Сообщество : Спорт
Метки: видео   гора   лыжи   сочи   спорт   экстрим   
497
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Эффектное видео со спуском подготовленного физически и морально лыжника с горы в Сочи. Хорошая порция адреналина обеспечена!

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Метки: видео   гора   лыжи   сочи   спорт   экстрим   
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5  комментариев
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3k
ride Час назад
я тоже так могу, только без прыжков! :D круто-круто.
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125
Племянник Путина 7 минут назад
лайтовенько в целом
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3k
Алексей Полчаса назад
Гриша Корнеев ТОП, но проезд на 3 звезды был круче!
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6k
Majul Полчаса назад
Адреналиновые наркоманы )
Круто, но чет как-то сцыкотно )
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54k
Racer777 Час назад
Офигенно! Аж мороз по шкуре. Очень мне все это нравится, но сам - только смотрю. 15 лет назад в Австро-Альпах так "прилёг", что вспомнить страшно. С тех пор только смотрю.
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Mr.Adamson

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