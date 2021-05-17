Напряженный спуск экстремала на лыжах

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Поклонники экстремальных зимних видов спорта забрались на большую высоту во время своего путешествия и совершили адреналиновый спуск на огромной скорости.
Даже смотреть страшно!
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