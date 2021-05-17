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Напряженный спуск экстремала на лыжах

Напряженный спуск экстремала на лыжах (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 12:28
Сообщество : Спорт
Метки: Каракорум   видео   лыжи   пакистан   спорт   экстрим   
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Поклонники экстремальных зимних видов спорта забрались на большую высоту во время своего путешествия и совершили адреналиновый спуск на огромной скорости.

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Метки: Каракорум   видео   лыжи   пакистан   спорт   экстрим   
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Димка Смола/67 36 минут назад
У нас так каждую зиму в деревне!!! И куй с ним спуститься, там подняться в 60 раз сложнее ))
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Alex Chebrikov

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