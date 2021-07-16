В Подмосковье женщина погибла из-за сломавшихся перил

1464
1
1
В подмосковной Щербинке повар одного из бильярдных клубов вышла на перекур. Женщина облокотилась о перила, они сломались и героиня видео упала с высоты. Спасти ее не удалось.
Последние секунды жизни поварихи попали на видео.
Источник:
Ссылки по теме:
- Крымский Бэтмэн: мужчина спрыгнул с третьего этажа на крышу автомобиля и убежал
- Когда дурная голова рукам покоя не дает
- Больно получилось: парень прыгнул со скалы в реку и немного не долетел
- Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину
- "Абордаж" пошел не по плану
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ видео падение повар щербинка
33
Понравилось33
Новости партнёров
В следующий раз будет подбирать правильные места для курения....а нет, не будет.
Нелепая и глупая смерть.