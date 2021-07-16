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В Подмосковье женщина погибла из-за сломавшихся перил

В Подмосковье женщина погибла из-за сломавшихся перил (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 09:59
Сообщество : Жить в России
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   падение   повар   щербинка   
1464
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В подмосковной Щербинке повар одного из бильярдных клубов вышла на перекур. Женщина облокотилась о перила, они сломались и героиня видео упала с высоты. Спасти ее не удалось.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   падение   повар   щербинка   
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
А зачем в билльярдном клубе повар?
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16k
Александр Полчаса назад
Блэт, вера этой тетки в крепость щепки, толщиной в палец муравья, не знает границ.

В следующий раз будет подбирать правильные места для курения....а нет, не будет.

Нелепая и глупая смерть.
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4k
Борис Карабанов Час назад
Сейчас начнётся судорожный поиск виновных. Если бы это был посетитель, то однозначно бы впаяли "Предоставление услуг не отвечающим требованиям безопасности" и владельцу пришлось бы сидеть. Кого здесь назначат виновным, даже трудно сказать.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Т.е. котлет сегодня не ждать?
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198
Отец Пигидий 2 часа назад
Зачем она на нее села?
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47k
parallax 2 часа назад
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24k
Vazari 2 часа назад
Какая нелепая гибель.
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1k
просто программист 2 часа назад
Жесть, погибнуть из-за такой ерунды
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
курение убивает
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