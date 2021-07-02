Крымский Бэтмэн: мужчина спрыгнул с третьего этажа на крышу автомобиля и убежал

731
1
1
В Севастополе мужчина решил испытать на прочность припаркованный под окнами автомобиль. Он спрыгнул с третьего этажа на крышу машины, после чего спокойно убежал.
По словам руководителя пресс-службы севастопольского УМВД Жанны Марголиной, прибывшие на место происшествия полицейские задержали 39-летнего подозреваемого в порче чужого автомобиля и передали его на обследование бригаде скорой помощи.
Источник:
Ссылки по теме:
- Больно получилось: парень прыгнул со скалы в реку и немного не долетел
- Когда светофор оказался опаснее автомобилей
- Автомобиль с семьей из четырех человек попал под удар молнии в США
- Прыжок с парашютом пошел не так, как планировалось
- Во Вьетнаме водитель самосвала, сдавая назад, слетел с обрыва
17
Понравилось17
Новости партнёров
Мы его просим подождать скорую, а он ни в какую - мол у меня дома гости, мне к ним надо, а сам уходит совсем нее к себе домой, а просто в доном тапке вдоль по улице.
Ну мы за ним, как утята за уткой, а сами координируем скорую: поймали, загрузили, увезли.
Конечно же множественные ушибы, сотряс, селезенка оторвалась и ещё куча всяких "дополнений".
Ночь он перележал в больничке, а утром я увидел его опять на улице- сбежал гад с тем же оправданием : я в порядке, нафига больничка.
а вскоре он умер, наверное больничка всё-таки нужна была.