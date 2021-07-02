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Крымский Бэтмэн: мужчина спрыгнул с третьего этажа на крышу автомобиля и убежал

Крымский Бэтмэн: мужчина спрыгнул с третьего этажа на крышу автомобиля и убежал (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 08:20
Метки: везение   видео   неадекват   падение   прыжок   
731
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1
В Севастополе мужчина решил испытать на прочность припаркованный под окнами автомобиль. Он спрыгнул с третьего этажа на крышу машины, после чего спокойно убежал.

Источник:

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Метки: везение   видео   неадекват   падение   прыжок   
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7  комментариев
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1k
Руслан Новак Час назад
Лучше бы они его на органы передали. В мире стало бы чище и пользу кому то принёс.
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2k
Pill 7 минут назад
Далпаёп.
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560
Rozario 37 минут назад
у нас сосед так: выпал из окна 4го этажа на газон, встал и пошёл ( бухой) - типа "я в порядкем" всё хорошо.
Мы его просим подождать скорую, а он ни в какую - мол у меня дома гости, мне к ним надо, а сам уходит совсем нее к себе домой, а просто в доном тапке вдоль по улице.
Ну мы за ним, как утята за уткой, а сами координируем скорую: поймали, загрузили, увезли.
Конечно же множественные ушибы, сотряс, селезенка оторвалась и ещё куча всяких "дополнений".
Ночь он перележал в больничке, а утром я увидел его опять на улице- сбежал гад с тем же оправданием : я в порядке, нафига больничка.
а вскоре он умер, наверное больничка всё-таки нужна была.
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4k
Борис Час назад
его нашли по отпечатку)
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148
Liberman Час назад
вот то что он так точно приземлился - эт ему повезло.
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148
Liberman Час назад
аааааа)))))) вот люди беззаботно живут!!!)))))) бугогагага))))) смотри как я умею!
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