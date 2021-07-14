Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину

1220
1
1
В подмосковных Мытищах парень начал приставать к незнакомой девушке в автобусе, а когда за неё заступился мужчина, напал на защитника. В поддержку агрессора выступили несколько его друзей. Действиями молодых людей заинтересовались полицейские.
Видео содержит ненормативную лексику
Инцидент произошел вечером 12 июля. Задержать подозреваемых пока не удалось.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Источник:
Ссылки по теме:
- Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе
- Покупатель вступился за охранников в магазине
- Массовая драка в центре Кургана
- Один против четверых: утренняя драка в омском дворе
- В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание
36
Понравилось36
Новости партнёров
Пару лет назад в пробке на трассе, паренек не пустил едущих по обочине макак на приоре.
Трое выскочили, начали его машину шатать, ну как обычно.
Все сидят смотрят.
Вышел, рассказал им где их место пастбища, они обратно в приору засунулись.
Остальные как сидели, так и сидят.
Вот так вот ребятки.
Русский русскому не брат, а жаль
как в песне:
...И перед кем же мне извиняться,
Мне уступают, я не в силах отказаться,
И какого хрена весь автобус сидит? Давно бы вынесли этого петушка вместе с кепочкой!
Попробывал бы кто на Кавказе так вести себя в общественном месте!