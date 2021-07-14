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Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину

Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 09:08
Сообщество : Криминал
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   автобус   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   мытищи   
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В подмосковных Мытищах парень начал приставать к незнакомой девушке в автобусе, а когда за неё заступился мужчина, напал на защитника. В поддержку агрессора выступили несколько его друзей. Действиями молодых людей заинтересовались полицейские.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   автобус   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   мытищи   
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28  комментариев
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11k
uutb 2 часа назад
Ну, что сказать.... Слов нет... Все, сидят смотрят, хоть бы один встал и помог угомонить... Вот поэтому эти чурки не русские и чувствуют себя хозяевами...
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69
Племянник Путина 20 минут назад
обезьян в общественном транспорте надо перевозить на поводке и в специальной переноске. Иначе вот такие ситуации..
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27k
Игорь 44 минуты назад
А ведь судя по всему градус повышается.
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3k
mtonaka 48 минут назад
Разве мы можем в происходящим винить кого то , кроме себя? Это мы своим равнодушием позволяем им вести себя так, это мы выбираем власть, которая завозит дешевую рабочую силу из азии, вместо того, что бы платить достойную зарплату своим гражданам. Пока мы сами не изменим своё отношение к происходящему, такие случаи будут продолжаться изо дня в день!
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3k
Вова Час назад
опять животное очередное...их стрелять надо сразу и все...
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1k
Флоки Час назад
Обезьяны тупорылые. По одному они всегда тише воды, ниже травы. Уродцы вчера с гор спустились и первый раз нормальный толчок увидели, а сегодня тварёныши перья распускают. Гнать таких надо в свои аулы
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4k
rere82 Час назад
А чего все как рабы сидят и молчат тихонько, черный хозяин?
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30k
Григорий Час назад
долбаные чурки
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17k
KOSTELLO Час назад
Пока так все будут сидеть, будем созерцать вот такие видео.
Пару лет назад в пробке на трассе, паренек не пустил едущих по обочине макак на приоре.
Трое выскочили, начали его машину шатать, ну как обычно.
Все сидят смотрят.
Вышел, рассказал им где их место пастбища, они обратно в приору засунулись.
Остальные как сидели, так и сидят.
Вот так вот ребятки.
Русский русскому не брат, а жаль
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−10
ann Час назад
Что за обезьяны, их из клетки вчера выпустили?
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101
⛔ Александр ⛔ Час назад
И опять чернота.
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6k
кот базилий 2 часа назад
Вот если этот чуркобес ехал один, он никогда бы не стал приставать к девушке и бузить, НО тут как всегда сработал закон шакальей стаи и полезло гнилое нутро. Какие же мерзкие люди......
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6k
кот базилий 2 часа назад
И не "задержат", как всегда "не найдут"
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11k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Какая мартышка смелая))) так и просит))).
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33k
Антон 2 часа назад
Обезьяны рода человеческого, которых только в зоопарке показывать можно.
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24k
Vazari 2 часа назад
Было же вчера. https://old.fishki.net/video/3837643-muzhchina-zastupilsja-za-zhenwinu-v-avtobuse-v-mytiwah-i-byl-izbit-migrantami.htmlhttps://old.fishki.net/video/3837643-muzhchina-zastupilsja-za-zhenwinu-v-avtobuse-v-mytiwah-i-byl-izbit-migrantami.html
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8k
Ntvl 2 часа назад
ишаки. у меня всё.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
33k
269
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
вот оказывается кто виноват... чурки!
как в песне:
...И перед кем же мне извиняться,
Мне уступают, я не в силах отказаться,
И какого хрена весь автобус сидит? Давно бы вынесли этого петушка вместе с кепочкой!
Попробывал бы кто на Кавказе так вести себя в общественном месте!
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722
Fiverknot 2 часа назад
Пусть правительство не рассказывает нам, что у нас нет связи с национальностью и преступностью. Пора охреневшие твари не начнут получать по рогам, они будут все сильнее и сильнее наглеть, проверяя грани допустимого.
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22k
Андрей 2 часа назад
Этих чурок пора высылать нахрен из страны, всех, без разбора!
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Picard

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