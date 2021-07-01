Больно получилось: парень прыгнул со скалы в реку и немного не долетел

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Больно просто даже смотреть на это видео, однако в описании к ролику говорится, что прыгун не получил серьезных травм. Надеюсь, этот прыжок станет для него хорошим уроком!
Парень, снимавший с дрона, пишет: "Он жив и здоров, я написал его другу сегодня утром, чтобы быть уверенным. С ним на удивление все в порядке."
Авторский пост
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