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Больно получилось: парень прыгнул со скалы в реку и немного не долетел

Больно получилось: парень прыгнул со скалы в реку и немного не долетел (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 08:20
Метки: fail   видео   неудача   ныряльщийк   падение   прыжок   
1112
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Больно просто даже смотреть на это видео, однако в описании к ролику говорится, что прыгун не получил серьезных травм. Надеюсь, этот прыжок станет для него хорошим уроком!

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Метки: fail   видео   неудача   ныряльщийк   падение   прыжок   
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4  комментария
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12k
Юрий Николаевич Час назад
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1k
Алексей Соболев 13 минут назад
Жир спас от увечий
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52
xexex 43 минуты назад
Был бы трезвый, убился ;-)
Идиота обыкновентус
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7k
diman02 Час назад
Может так и задумывалось ?!
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