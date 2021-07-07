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"Абордаж" пошел не по плану

"Абордаж" пошел не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 11:13
Метки: в мире   видео   корабль   лестница   неудача   падение   фейл   
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Очевидец запечатлел на видео мужчину, который пытался забраться на корабль по раскладной лестнице. В какой-то момент судьба решила злобно подшутить над героем видео и его "абордаж" сорвался.

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Метки: в мире   видео   корабль   лестница   неудача   падение   фейл   
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10k
Nikita 2 часа назад
Хреновая ситуация... От того, что так физиономией впечатался, мог и сознание потерять, а так и утонуть не долго....
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2k
Владимир 40 минут назад
таких не берут в космонавты!
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33k
Alex Час назад
Пират из него так себе. Надеюсь с ним все хорошо
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715
Not Found! Час назад
Страховщики хреновы явно в замедленном пространстве
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