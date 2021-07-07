"Абордаж" пошел не по плану

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Очевидец запечатлел на видео мужчину, который пытался забраться на корабль по раскладной лестнице. В какой-то момент судьба решила злобно подшутить над героем видео и его "абордаж" сорвался.
Выглядит надёжно, - говорили они. Безопасность превыше всего, - говорили они.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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