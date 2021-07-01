Когда дурная голова рукам покоя не дает

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Попытка прыгнуть в бассейн с приставной лестницы была обречена на провал. Передняя "живая" опора оказалась слишком слаба и не выдержала нагрузку.
Авторский пост
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