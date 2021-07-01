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Когда дурная голова рукам покоя не дает

Когда дурная голова рукам покоя не дает (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: Слабоумие   бассейн   видео   лестница   падение   прикол   
835
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Попытка прыгнуть в бассейн с приставной лестницы была обречена на провал. Передняя "живая" опора оказалась слишком слаба и не выдержала нагрузку.

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Метки: Слабоумие   бассейн   видео   лестница   падение   прикол   
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Victor 2 часа назад
Это просто праздник какой-то!
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4k
Свирепый Бамбр 8 минут назад
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227
Олег Час назад
Два дебила это сила, и в довесок третий даун.
Захотели искупаться - лестница, башка, накдаун!
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