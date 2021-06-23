Пляжные аттракционы могут быть опасны для здоровья

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Парасейлинг — активный и очень популярный на многих курортах вид отдыха, который представляет собой полет на парашюте над морем. Человек закрепляется с помощью длинного троса к катеру или к водному мотоциклу и при движении транспортного средства взмывает в небо. Любитель подобного экстремального отдыха решил полюбоваться открывающимися с высоты прибрежными пейзажами, но что-то пошло не так.
Один из отдыхающих запечатлел неудачный полет экстремала на видео. Хочется верить, что мужчина отделался синяками и ссадинами.
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