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Пляжные аттракционы могут быть опасны для здоровья

Пляжные аттракционы могут быть опасны для здоровья (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 08:58
Сообщество : Спорт
Метки: аттракцион   видео   море   неудача   падение   парашют   полет   фейл   
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Парасейлинг — активный и очень популярный на многих курортах вид отдыха, который представляет собой полет на парашюте над морем. Человек закрепляется с помощью длинного троса к катеру или к водному мотоциклу и при движении транспортного средства взмывает в небо. Любитель подобного экстремального отдыха решил полюбоваться открывающимися с высоты прибрежными пейзажами, но что-то пошло не так.

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Метки: аттракцион   видео   море   неудача   падение   парашют   полет   фейл   
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4k
Михаил 2 часа назад
потому что это ара парасейлинг
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jackrave Полчаса назад
в 2018 в Алахадзы (большой дикий пляж рядом с Гаграми) своими глазами видел как чувак грохнулся с высоты более 10 метров в море. Скорее всего оторвался трос и его закрутило, один край крыла смялся. Я был достаточно далеко от этого места и купол на воде не видел, только как катер который поспешил к месту падения. Потом специально просматривал новости и нигде об этом упоминания не было. Смотрел за парасейлингистом раздумывая побороть лень и доехать полетать, но после этого резко передумал )
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154
Dima Полчаса назад
за свои же деньги убиться !!!
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1k
Bogdan Krasota 2 часа назад
Больше не пойду.
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azuver 2 часа назад
Отлично полетал.Да ещё и за свои деньги .За рычагами дятел,ему крикнули - он ход в пол , а за рывок троса думать не надо.Надеюсь,что мужик жив и не сильно пострадал.
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
птичку жалко(
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