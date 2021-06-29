Пицца от Бурака, которой хватит на роту солдат

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Турецкий повар и ресторатор Бурак Оздемир не перестает удивлять своих подписчиков. На этот раз он приготовил гиганскую пиццу диаметром болеее двух метров.
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