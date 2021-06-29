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Пицца от Бурака, которой хватит на роту солдат

Пицца от Бурака, которой хватит на роту солдат (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 10:24
Сообщество : Еда
Метки: Бурак Оздемир   видео   еда   мастер своего дела   пицца   повар   талант   
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Турецкий повар и ресторатор Бурак Оздемир не перестает удивлять своих подписчиков. На этот раз он приготовил гиганскую пиццу диаметром болеее двух метров.

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Метки: Бурак Оздемир   видео   еда   мастер своего дела   пицца   повар   талант   
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5  комментариев
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15k
Денис 44 минуты назад
а кому её скормили-то, я не очень понял.
Или сделали, чтобы сделать?
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8k
Uron 3 минуты назад
судя по тянущемуся сыру, момент добавления ПВА вырезали
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1k
Viktor 3 минуты назад
А что , турцию открыли ? Интересно , какое турагенство проплатило эту новость ?
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6k
КОСТЯН 20 минут назад
напомнило))
Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman 53 минуты назад
Вах, какой балшой пицца! Хватит на роту янычар, да еще и взводу башибузуков останется.
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