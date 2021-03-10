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Бутылка упала с полки и сама вернулась обратно

Бутылка упала с полки и сама вернулась обратно (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: бутылка   видео   неожиданно   падение   прикол   стеллаж   
1641
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Стоящая на стеллаже в магазине бутылка с газированной водой решила немного прогуляться, а затем сама вернулась обратно.

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Метки: бутылка   видео   неожиданно   падение   прикол   стеллаж   
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13  комментариев
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17k
Anna Час назад
как тебе такое, Илон?
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Vacony 3 минуты назад
да не.. не верю
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9k
Алексей 3 минуты назад
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Alexander Woyz 3 минуты назад
вернулась, да не вся
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Серг 4 минуты назад
Монтаж.
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Aleksandr Полчаса назад
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24k
MatveiVainrub 47 минут назад
Не увидел - не поверил бы .
А так увидел и ска всё равно есть сомнения .
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1k
lekha-fil MatveiVainrub Полчаса назад
Она вернулась уже другой.
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9k
ГородДомов 56 минут назад
это ГАЗЫ .)))
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Monher Час назад
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Голос Вселенной Час назад
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53k
pynh 2 часа назад
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