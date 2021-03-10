Бутылка упала с полки и сама вернулась обратно

1641
1
1
Стоящая на стеллаже в магазине бутылка с газированной водой решила немного прогуляться, а затем сама вернулась обратно.
Тебе все равно никто не поверит, – сказала бутылка и вернулась на полку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Забавный способ доставки пива зимой
- Забавный побег снегохода
- Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи
- Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна
- Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке
50
Понравилось50
Новости партнёров
Загрузка...
А так увидел и ска всё равно есть сомнения .