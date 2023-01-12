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В Мексике ночью своя атмосфера

В Мексике ночью своя атмосфера

Автор:
12 января 2023 08:57
Сообщество : Аварии
Метки: Прикол   Юмор   в мире   видео   дтп   люди   мексика   
1195
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В начале января автолюбитель из Мексики стал свидетелем странной сцены на дороге. Сперва он заметил мужчину, справлявшего малую нужду в необычном месте. Через несколько секунд в его поле зрения попало ДТП с участием мотоциклиста.

Самая обычная ночь в Мексике

Автомобилист стал свидетелем странных событий на одной из улиц Мексики.

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Метки: Прикол   Юмор   в мире   видео   дтп   люди   мексика   
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10  комментариев
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258
Arts Sitnikov Час назад
Радио саундтрек порадовал)))

Радио саундтрек порадовал)))Посмотреть
Радио саундтрек порадовал)))
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24k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
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517
Андерсен Полчаса назад
Прям театр абсурда. Чувак, ссущий на платформе движущегося эвакуатора. Сигналы и радостные крики благодарных зрителей. мотоциклист - вижу цель, не вижу преград. И все это под задорную музыку. Как скучно, оказывается, я живу
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4k
vasilykopkov 57 минут назад
Мескаль + текила - убойная смесь.
Странно что грузовик выдержал...
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892
Andrey Час назад
Чуть на бошку хрусту не наехал
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Не ну что вы смеётесь ему туда и надо было , вон аж как целился высматривал траекторию так сказать )))
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51k
dima423 Час назад
байкер добавил ударных в эту задорную мелодию))
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34
Oblomingo88 Час назад
Веселео живут латиноамериканцы
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63
Николай Пауков Час назад
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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4k
4ijik Час назад
Поржал.
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