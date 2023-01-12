В Мексике ночью своя атмосфера

В начале января автолюбитель из Мексики стал свидетелем странной сцены на дороге. Сперва он заметил мужчину, справлявшего малую нужду в необычном месте. Через несколько секунд в его поле зрения попало ДТП с участием мотоциклиста.

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Самая обычная ночь в Мексике Автомобилист стал свидетелем странных событий на одной из улиц Мексики.