В Мексике ночью своя атмосфера

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В начале января автолюбитель из Мексики стал свидетелем странной сцены на дороге. Сперва он заметил мужчину, справлявшего малую нужду в необычном месте. Через несколько секунд в его поле зрения попало ДТП с участием мотоциклиста.
Самая обычная ночь в Мексике
Автомобилист стал свидетелем странных событий на одной из улиц Мексики.
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