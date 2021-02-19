Корова устроила переполох в приёмном покое больницы

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В приёмный покой одной из больниц Колумбии неожиданно забежала корова. Сбежавшая от хозяина буренка застала посетителей врасплох и устроила погром.
Через несколько минут животное удалось выманить из помещения. Одна из ожидавших встречи с врачом женщин получила травмы.
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На хера все забились в угол?
Вот сосем нелогично.
Один только адекватный, спокойно сидел, корова мимо прошла и он вышел.
Если б все сидели на своих местах, то также спокойно (или нервничая) прошли мимо коровы и вышли на улицу. Либо уж ломанулись бы все к выходу. Корова в конце концов не тигр, она не жрать их пришла. Просто испугалась в замкнутом пространстве и начала метаться.