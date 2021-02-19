FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9766 постов • 1197 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Корова устроила переполох в приёмном покое больницы

Корова устроила переполох в приёмном покое больницы (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 10:27
Сообщество : Животные
Метки: больница   видео   животные   колумбия   корова   
388
1
1
В приёмный покой одной из больниц Колумбии неожиданно забежала корова. Сбежавшая от хозяина буренка застала посетителей врасплох и устроила погром.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: больница   видео   животные   колумбия   корова   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Мистер Фикс 2 часа назад
Мне только спросить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
Инеса Гедуш Полчаса назад
Все! Капец корове! Вечером будет говяжье рагу и танцы с бубном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov 2 часа назад
Люди тупее коровы.
На хера все забились в угол?
Вот сосем нелогично.
Один только адекватный, спокойно сидел, корова мимо прошла и он вышел.
Если б все сидели на своих местах, то также спокойно (или нервничая) прошли мимо коровы и вышли на улицу. Либо уж ломанулись бы все к выходу. Корова в конце концов не тигр, она не жрать их пришла. Просто испугалась в замкнутом пространстве и начала метаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
corell 2 часа назад
"Подои меня!" - как бы говорит коровка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности «Это, мать ее, пробка» - актеры дубляжа в московской реальности "Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде "Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде Пес-пиротехник чуть не подкинул хозяевам проблем Пес-пиротехник чуть не подкинул хозяевам проблем Блудный кот возвращается домой Блудный кот возвращается домой Если бы попугаи умели играть на гитаре Если бы попугаи умели играть на гитаре Съедобная валентинка для хорошего мальчика Съедобная валентинка для хорошего мальчика
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

737507



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самый уютный и добрый сериал детства
5
62
Самый уютный и добрый сериал детства
Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно
4
40
Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Допрятался: мальчика едва не раздавил мусоровоз
0
2
Допрятался: мальчика едва не раздавил мусоровоз
Снегоходу 50 лет, а он еще работает: легендарный и простой Bombardier Alpine
0
2
Снегоходу 50 лет, а он еще работает: легендарный и простой Bombardier Alpine
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#люди#аварии#Разное#приколы#истории#шоу бизнес#фейл
#фото#история#подборка#кино#дтп#собака#сша#картинки#прикольные#дети
#факты#животные#прикол#Россия#знаменитости#позитив#авто аварии#СССР#в мире#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться