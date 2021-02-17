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Сообщество Без кота и жизнь не та 814 постов • 364 подписчика подписаться
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Блудный кот возвращается домой

Блудный кот возвращается домой (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 08:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   зима   кот   прикол   снег   сугроб   
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Кот решил устроить себе зимнюю прогулку, но вскоре пожалел об этом. Пушистому пришлось пробираться через сугробы, чтобы добраться до дома хозяев.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   зима   кот   прикол   снег   сугроб   
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3  комментария
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1k
Валерий Час назад
Моих двое суток не было дома,весну почуяли.Итог: малый (3 года)пришёл со сломанной лапой ,а пенсионер (10 лет ) с порванным ухом и носом ,весь в крови. Сижу ,лечу.
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1k
Роман Машков 6 минут назад
хозяин мог бы и помочь котяре
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