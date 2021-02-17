Блудный кот возвращается домой

Кот решил устроить себе зимнюю прогулку, но вскоре пожалел об этом. Пушистому пришлось пробираться через сугробы, чтобы добраться до дома хозяев.
Пушистый оказался в снежном плену и начал ругаться. Хозяин запечатлел забавную борьбу питомца со стихией.
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