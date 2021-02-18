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Пес-пиротехник чуть не подкинул хозяевам проблем

Пес-пиротехник чуть не подкинул хозяевам проблем (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 08:48
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   петерда   собака   фейерверк   
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Домашний пёс увидел, как хозяева взрывают на улице фейерверки и решил принести одно из пиротехнических изделий в дом.

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Метки: Реакция   видео   животные   петерда   собака   фейерверк   
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2k
zloikrot Полчаса назад
пес барбос и необычный кросс! часть 2.
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6k
Vallek 17 минут назад
Вот шерстяные засранцы! И не боятся ведь.
Хозяин лупень непроходимый - рядом с домом, бегают собаки...
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26k
Aqueronte 58 минут назад
Хорошо не взрывная хлопушка была, видел я как овчарка схватила что-то типа корсары, мгновенная смерть и дым из ушей.
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