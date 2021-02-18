Пес-пиротехник чуть не подкинул хозяевам проблем

Домашний пёс увидел, как хозяева взрывают на улице фейерверки и решил принести одно из пиротехнических изделий в дом.
Животное решило не останавливаться на достигнутом и утащило пиротехническое изделие в свою будку.
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