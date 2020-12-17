Идеальное преступление: сообразительная собака украла пакет с кормом из магазина

В колумбийском городе Медельин на камеры наблюдения в супермаркете попало идеальное преступление. Бродячая собака зашла в магазин, взяла с нижней полки пакет с кормом и направилась к выходу.
У самых дверей собаку заметила сотрудница торговой точки, но было уже поздно. Животное ускорилось, выбежало из магазина и скрылось в ночи.
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