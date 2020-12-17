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Идеальное преступление: сообразительная собака украла пакет с кормом из магазина

Идеальное преступление: сообразительная собака украла пакет с кормом из магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 15:22
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   колумбия   корм   кража   магазин   прикол   собачий корм   
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В колумбийском городе Медельин на камеры наблюдения в супермаркете попало идеальное преступление. Бродячая собака зашла в магазин, взяла с нижней полки пакет с кормом и направилась к выходу.

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Метки: видео   животные   колумбия   корм   кража   магазин   прикол   собачий корм   
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40k
Andrey Час назад
Просто забыла кошелек дома
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Едондер пуп 44 минуты назад
Собака - chucho caco (исп.)))
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29k
Alex 45 минут назад
Понять, простить и покормить
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17k
kamanch 57 минут назад
мы бандито.. ганстерито, убиванто ограбляяяяянтоооо...
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1k
Alexes Час назад
Быстро спиз... и ушёл, называется - нашёл
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6k
Перст Указующий Час назад
последняя бродячая собака на земле
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Picard

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