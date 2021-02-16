Момент нападения пса на маленьких девочек в Англии попал на видео

На опубликованных кадрах видно, что собака продолжительное время следовала за женщиной, идущей по улице с девочками возрастом 2 и 3 года.



Дождавшись удачного момента, пес набросился на детей, и, несмотря на попытки матери их защитить, искусал малышек.



Детей спасли очевидцы. С трех сторон на помощь прибежали женщина и двое мужчин. Девочек удалось вырвать из зубов пса и укрыть в машине, после чего животное, которому не понравились пинки взрослых убежало.



В местной полиции сообщили, что собака вскоре была "задержана полицейскими", при этом о дальнейшей судьбе животного информация не поступала.