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Момент нападения пса на маленьких девочек в Англии попал на видео

Момент нападения пса на маленьких девочек в Англии попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Бирмингем   англия   в мире   видео   животные   нападения   собака   
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В английском Бирмингеме пес убежал от хозяина и напал на двух маленьких девочек, в возрасте 2 и 3 лет. Дети были спасенные очевидцами и госпитализированы, а автомобиль хозяина пса разгромлен.

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Метки: Бирмингем   англия   в мире   видео   животные   нападения   собака   
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5  комментариев
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7k
Кенвуд Час назад
Некоторые заводчики собак сами нуждаются в хозяине. Владельцу такой собаки не достаточно машину разбить, ему и лицо немешало бы в месево превратить.
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487
Сергей 2 минуты назад
Тут конечно поведение взрослых очень цивилизованное. Дочь дерут а она бегает вокруг. Глаза, задние лапы ,переведи агрессию на себя в конце концов. А то что она тянет ребёнка в другую сторону , собака воспринимает, что добычу отнять хотят и ещё больше злиться и рвёт в другую сторону. Я сам собачник ,но всегда говорю , что собака в городских условиях должна быть такая , что бы любой конфликт с ней можно было одним пинком решить.
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14k
Жупел - Кипучая сера 4 минуты назад
Собака весом больше 5-ти кг без намордника должна приравниваться к оружию, и наказание должно быть соответствующее!
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5k
Николай 15 минут назад
падать на землю самое последнее дело при борьбе с собакой...
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9k
Алексей 37 минут назад
Вот подлая псяра,на мужиков что то не кидалась
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