Момент нападения пса на маленьких девочек в Англии попал на видео

В английском Бирмингеме пес убежал от хозяина и напал на двух маленьких девочек, в возрасте 2 и 3 лет. Дети были спасенные очевидцами и госпитализированы, а автомобиль хозяина пса разгромлен.
На опубликованных кадрах видно, что собака продолжительное время следовала за женщиной, идущей по улице с девочками возрастом 2 и 3 года.
Дождавшись удачного момента, пес набросился на детей, и, несмотря на попытки матери их защитить, искусал малышек.
Детей спасли очевидцы. С трех сторон на помощь прибежали женщина и двое мужчин. Девочек удалось вырвать из зубов пса и укрыть в машине, после чего животное, которому не понравились пинки взрослых убежало.
В местной полиции сообщили, что собака вскоре была "задержана полицейскими", при этом о дальнейшей судьбе животного информация не поступала.
Дождавшись удачного момента, пес набросился на детей, и, несмотря на попытки матери их защитить, искусал малышек.
Детей спасли очевидцы. С трех сторон на помощь прибежали женщина и двое мужчин. Девочек удалось вырвать из зубов пса и укрыть в машине, после чего животное, которому не понравились пинки взрослых убежало.
В местной полиции сообщили, что собака вскоре была "задержана полицейскими", при этом о дальнейшей судьбе животного информация не поступала.
Издание BirminghamLive сообщило, что жизнь детей находится вне опасности. Младшая девочка была после оказания помощи отпущена домой, а старшая с искусанными ногами была оставлена в больнице для последующего лечения.
Позже СМИ сообщили, что день спустя в этом же районе был сильно поврежден некий автомобиль. Происшествие связали с местью владельцу напавшей собаки.
Полиция Уэст-Мидлендса через "Твиттер" попросила причастных "не брать закон в свои руки" и сообщила, что занимается расследованием обоих дел (нападения собаки и порчу машины).
Позже СМИ сообщили, что день спустя в этом же районе был сильно поврежден некий автомобиль. Происшествие связали с местью владельцу напавшей собаки.
Полиция Уэст-Мидлендса через "Твиттер" попросила причастных "не брать закон в свои руки" и сообщила, что занимается расследованием обоих дел (нападения собаки и порчу машины).
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