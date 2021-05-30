В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы

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Инженеры «КБ Химавтоматики» испытали новый ракетный двигатель, который смог непрерывно проработать более 3000 секунд.
«Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трех тысяч секунд», — рассказал главный конструктор АО «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов.
По словам главного конструктора предприятия, новый агрегат работает по замкнутой схеме. Сейчас на первых ступенях ракет при полете в космос двигатели работают около 140 секунд, а испытания двигателей третьих ступеней не длятся более 280 секунд.
Он также подчеркнул, что новый кислородно-керосиновый двигатель является самым экономичным, так как устроен по замкнутой схеме.
АО «Конструкторское бюро химавтоматики» разрабатывает и производит жидкостные ракетные двигатели с 1954 года. Разработанные этим КБ двигатели использовались в ракетах-носителях серий «Луна», «Восток», «Молния», «Восход», «Союз», «Протон» и других.
По словам главного конструктора предприятия, новый агрегат работает по замкнутой схеме. Сейчас на первых ступенях ракет при полете в космос двигатели работают около 140 секунд, а испытания двигателей третьих ступеней не длятся более 280 секунд.
Он также подчеркнул, что новый кислородно-керосиновый двигатель является самым экономичным, так как устроен по замкнутой схеме.
АО «Конструкторское бюро химавтоматики» разрабатывает и производит жидкостные ракетные двигатели с 1954 года. Разработанные этим КБ двигатели использовались в ракетах-носителях серий «Луна», «Восток», «Молния», «Восход», «Союз», «Протон» и других.
Авторский пост
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Метки: двигатель интересно технологии
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да и тех характеристики двигателя не помешали бы, раз ты о нем сотворил пост. К примеру, какую тягу двигатель все это время развивал.
Экономичный? как на счет сравнительной показателей других двигателей? В чем его экономичность?
Пост ни о чем.
Прост хотелось бы для себя понять что это, "анало говнет" или "аналогов нет".