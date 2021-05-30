В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы

«Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более трех тысяч секунд», — рассказал главный конструктор АО «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов.

По словам главного конструктора предприятия, новый агрегат работает по замкнутой схеме. Сейчас на первых ступенях ракет при полете в космос двигатели работают около 140 секунд, а испытания двигателей третьих ступеней не длятся более 280 секунд.

Он также подчеркнул, что новый кислородно-керосиновый двигатель является самым экономичным, так как устроен по замкнутой схеме.

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» разрабатывает и производит жидкостные ракетные двигатели с 1954 года. Разработанные этим КБ двигатели использовались в ракетах-носителях серий «Луна», «Восток», «Молния», «Восход», «Союз», «Протон» и других.