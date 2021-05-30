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В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы

В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы (1 фото)

Автор:
30 мая 2021 20:29
Метки: двигатель   интересно   технологии   
531
1
Инженеры «КБ Химавтоматики» испытали новый ракетный двигатель, который смог непрерывно проработать более 3000 секунд.

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Метки: двигатель   интересно   технологии   
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12  комментариев
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8k
costa 2 часа назад
И фотография шаттла Энтерпрайз и его двигателя... Автор, ну мог бы найти что-то более относящееся к теме.
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27k
lem02 38 минут назад
"...работал более трех тысяч секунд..." это хорошо? А почему не пять тысяч? Или не две?
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5k
Bartello 49 минут назад
видео с места:

Ссылка www.youtube.com
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876
Сергей 2 часа назад
автор, как на счет пояснить, что такое "замкнутая схема" в ракетном двигателе?
да и тех характеристики двигателя не помешали бы, раз ты о нем сотворил пост. К примеру, какую тягу двигатель все это время развивал.
Экономичный? как на счет сравнительной показателей других двигателей? В чем его экономичность?
Пост ни о чем.
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119
Knives22 Сергей 51 минуту назад
Кому как не сер гею рассуждать про аналы и говно.
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3k
rutt 2 часа назад
Почти час горючку жгли?
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