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Как снимали знаменитые сцены культовых фильмов?

Как снимали знаменитые сцены культовых фильмов? (31 фото)

Автор:
19 февраля 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: за кадром   интересно   кино   кинокухня   модели   познавательно   спецэффекты   фильмы   
1807
31

Эти фотографии раскрывают секреты, которые помогают режиссерам снимать самые захватывающие сцены фильмов1

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: за кадром   интересно   кино   кинокухня   модели   познавательно   спецэффекты   фильмы   
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3k
Димка Смола/67 36 минут назад
Красатуля ))))
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28k
Aleksandr Димка Смола/67 15 минут назад
полный бред...
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427
Andrey 4 минуты назад
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293
iKrek 14 минут назад
Кто в кино снимался, тот в цирке не смеется.
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12k
Совранский 16 минут назад
И тут я понял, что Матрица - фильм не из своего времени!
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15k
СергейПименов 59 минут назад
У нас круче
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