Как снимали знаменитые сцены культовых фильмов?

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Эти фотографии раскрывают секреты, которые помогают режиссерам снимать самые захватывающие сцены фильмов1
Чтобы снять масштабную сцену гонок, мастер по изголовлению моделей Майкл Линч заготовил 450 000 "зрителей" - тщательно обрезанных и выкрашенных в разные цвета ватных палочек.
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"Звездные войны: призрачная угроза" (1999)
Дизайнеры достраивают боевой корабль Торговой федерации.
"Малыш на драйве" (2017)
Когда актеры заняты сценой, а машина должна двигаться, ее ведет водитель, сидящий этажом выше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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