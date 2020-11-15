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Ученые изобрели машину для срочного протрезвления

Ученые изобрели машину для срочного протрезвления (3 фото)

Автор:
15 ноября 2020 15:54
Сообщество : Наука
Метки: вытрезвление   избретения   интересно   таука   техника на грани фантастики   технологии   трезвость   удивительное рядом   
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Это просто находка для любителей вечеринок! Ученые изобрели агрегат, который способен избавить человека от пвсех признаков опьянения втрое быстроее, чем они могли бы пройти естественым путем. Теперь можно тусоваться до утра - и пару часов спустя отправляться на работу или на лекцию свежим, как огурец!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вытрезвление   избретения   интересно   таука   техника на грани фантастики   технологии   трезвость   удивительное рядом   
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13  комментариев
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25k
Вован 23 минуты назад
Ученые изобрели машину для срочного протрезвления
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2k
Дарвин и аморальная премия 48 секунд назад
Да на 20 тыс баксов я буду лет еще бухать
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868
Sam 12 минут назад
"Вдыхание углекислого газа помогает решить эту проблему."
5% СО2 во вдыхаемом воздухе- опасно для здоровья, 8% смертельно, правда не сразу, надо процентов 20 хапнуть, чтобы быстро...
Интересные у них методы
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8k
Андрей Иванов 14 минут назад
А какой тогда смысл пить? Сама суть прибора это как безалкагольная водка.
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296
Безумный Макс 21 минуту назад
Вместо британских учёных теперь канадские?
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25k
Acu900 24 минуты назад
Что там такое в этом приборе что он двадцать тыщ баксов стоит? Они там че охренели совсем?
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6k
Sterling Malory Archer Acu900 4 минуты назад
Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!
Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!
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16k
Андрей Иванов Полчаса назад
Ученые изобрели машину для срочного протрезвления
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7k
Billi_Bons 36 минут назад
Заверните две.
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25k
Acu900 Billi_Bons Полчаса назад
С вас 400000 $
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7k
Billi_Bons Acu900 20 минут назад
Чур меня, чур. Я лучше рассольчиком обойдусь. )))
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Acu900 Billi_Bons 9 минут назад
Ой, нолик случайно приписал. С вас 40000 плюс доставка
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11k
Сергей 47 минут назад
Что то слабоватые то испытатели, полстакана водки и срочно надо протрезветь.. Или же жадные исследователи.
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