Ученые изобрели машину для срочного протрезвления

Прибор уже был протестирован в рамках мини-исследования на пяти мужчинах, которым предварительно дали выпить по полстакана водки. Те, кто воспользовался новым прибором, пришли в себя в три с лишним раза быстрее, чем те, кто трезвел естественным путем.

Стоимость прибора - $20000 (1,5 миллиона рублей). Доктор Джозеф Фишер, сотрудник исследовательского института при Центральном госпитале Торонто, один из создателей прибора, говорит: "Это очень простой прибор, не имеющий отношения к высоким технологиям. Его можно сделать и использовать гдеугодно. Непонятно, почему никто не сконструировал нечто подобное десятилетия назад. Очень многие люди страдают из-за того, что накануне не рассчитали дозу алкоголя. Конечно, мы советуем им пить скромнее. Но если вдруг кому-то случится перебрать, наш прибор поможет вернуть здоровое и бодрое состояние за 45 минут вместо 2-3 часов, которые требуются для этого в естественных условиях".