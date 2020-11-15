Ученые изобрели машину для срочного протрезвления

Это просто находка для любителей вечеринок! Ученые изобрели агрегат, который способен избавить человека от пвсех признаков опьянения втрое быстроее, чем они могли бы пройти естественым путем. Теперь можно тусоваться до утра - и пару часов спустя отправляться на работу или на лекцию свежим, как огурец!
Ученые изобрели прибор, который поможет тем, кто не знает меру в алкоголе на вечеринках. С его помощью можно протрезветь втрое быстрее, чем естественым путем. Прибор устроен просто: к лицу прикладывается маска, в которую пациент должен дышать изо всех сил, добиваясь эффекта гипервентиляции. Из маски при этом поступает углекислый газ, который содержится в подключенном к ней баллоне размером с портфель. Активное дыхание позволяет избавляться через легкие от паров алкоголя. Если делать это естественным путем, из крови быстро вымывается углекислый газ, что приводит к головокружениям и обморокам. Вдыхание углекислого газа помогает решить эту проблему.
Изначально прибор создан для помощи пациентам, отравившимся угарным газом, а также для более быстрого выхода из наркоза, однако при алкогольном отравлении он не менее эффективен.
Изначально прибор создан для помощи пациентам, отравившимся угарным газом, а также для более быстрого выхода из наркоза, однако при алкогольном отравлении он не менее эффективен.
Прибор уже был протестирован в рамках мини-исследования на пяти мужчинах, которым предварительно дали выпить по полстакана водки. Те, кто воспользовался новым прибором, пришли в себя в три с лишним раза быстрее, чем те, кто трезвел естественным путем.
Стоимость прибора - $20000 (1,5 миллиона рублей). Доктор Джозеф Фишер, сотрудник исследовательского института при Центральном госпитале Торонто, один из создателей прибора, говорит: "Это очень простой прибор, не имеющий отношения к высоким технологиям. Его можно сделать и использовать гдеугодно. Непонятно, почему никто не сконструировал нечто подобное десятилетия назад. Очень многие люди страдают из-за того, что накануне не рассчитали дозу алкоголя. Конечно, мы советуем им пить скромнее. Но если вдруг кому-то случится перебрать, наш прибор поможет вернуть здоровое и бодрое состояние за 45 минут вместо 2-3 часов, которые требуются для этого в естественных условиях".
Стоимость прибора - $20000 (1,5 миллиона рублей). Доктор Джозеф Фишер, сотрудник исследовательского института при Центральном госпитале Торонто, один из создателей прибора, говорит: "Это очень простой прибор, не имеющий отношения к высоким технологиям. Его можно сделать и использовать гдеугодно. Непонятно, почему никто не сконструировал нечто подобное десятилетия назад. Очень многие люди страдают из-за того, что накануне не рассчитали дозу алкоголя. Конечно, мы советуем им пить скромнее. Но если вдруг кому-то случится перебрать, наш прибор поможет вернуть здоровое и бодрое состояние за 45 минут вместо 2-3 часов, которые требуются для этого в естественных условиях".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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