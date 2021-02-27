Умная программа научилась оживлять покойников

"Вы не поверите своим глазам, увидев ожившим старое семейное фото, - говорит Гилад Яфет, основатель и генеральный директор MyHeritage. - Увидев, как наши предки оживают в симуляторе, мы задумываемся о том, какими они были, и чувствуем более глубокую связь с семейной историей".

Для оживления фото программа использует несколько предварительно записанных и загруженных записей-"видеодрайверов" - видео, на которых наши современники совершают простыфе движения, в том числе мимические. При загрузке фото программа сама определяет, какое видео больше соответствует ему по положению изображенного на нем человека в пространстве, и переносит на него движения, зафиксированные на "видеодрайвере". В результате получается некое подобие анимированного гифа, на котором человек, изображенный на фото, двигается, моргает, улыбается. При этом предварительно используется другая программа, повышающая качество фото - размытые старые снимки становятся четче.

MyHeritage - израильская онлайн-платформа, запущенная в 2003 году и пользующаяся большой популярностью во всем мире. Платформа давно занимается высокими технологиями - к примеру, здесь можно купить набор для ДНК-теста, который с точностью раскроет вашу этническую принадлежность и происхождение.