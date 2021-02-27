Умная программа научилась оживлять покойников

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Создатели генеалогического сайта MyHeritage представили публике новый инструмент, позволяющий оживлять давно умерших людей - вернее, их изображения. С помощью программы Deep Nostalgia, основанной на технологии синтеза изображения Deepfake, создатели сайта дали посетителям возможность увидеть, как двигаются люди со старых фотографий.
Генеалогический веб-сайт MyHeritage представил новый необычный онлайн-инструмент - программу Deep Nodtalgia. Основанная на технологии обработки изображений программа оживляет лица людей, изображенных на фотографиях, причем мимика получается пугающе реалистичной. Создатели программы в порядке эксперимента уже оживилилица королевы Виктории, Марка Твена и Флоренс Найтингейл. По словам создателей сайта, эта программа поможет людям глубже почувствовать историю, увидев, как двигались, улыбались и хмурились исторические персонажи. Разработчиком программы стала израильская фирма D-ID, которая специализируется на обработке видео с помощью технологий на основе искусственного интеллекта. Сейчас на странице проекта любой член сообщества MyHeritage может загрузить фото умершего родственника и оживить его.
"Вы не поверите своим глазам, увидев ожившим старое семейное фото, - говорит Гилад Яфет, основатель и генеральный директор MyHeritage. - Увидев, как наши предки оживают в симуляторе, мы задумываемся о том, какими они были, и чувствуем более глубокую связь с семейной историей".
Для оживления фото программа использует несколько предварительно записанных и загруженных записей-"видеодрайверов" - видео, на которых наши современники совершают простыфе движения, в том числе мимические. При загрузке фото программа сама определяет, какое видео больше соответствует ему по положению изображенного на нем человека в пространстве, и переносит на него движения, зафиксированные на "видеодрайвере". В результате получается некое подобие анимированного гифа, на котором человек, изображенный на фото, двигается, моргает, улыбается. При этом предварительно используется другая программа, повышающая качество фото - размытые старые снимки становятся четче.
MyHeritage - израильская онлайн-платформа, запущенная в 2003 году и пользующаяся большой популярностью во всем мире. Платформа давно занимается высокими технологиями - к примеру, здесь можно купить набор для ДНК-теста, который с точностью раскроет вашу этническую принадлежность и происхождение.
Для оживления фото программа использует несколько предварительно записанных и загруженных записей-"видеодрайверов" - видео, на которых наши современники совершают простыфе движения, в том числе мимические. При загрузке фото программа сама определяет, какое видео больше соответствует ему по положению изображенного на нем человека в пространстве, и переносит на него движения, зафиксированные на "видеодрайвере". В результате получается некое подобие анимированного гифа, на котором человек, изображенный на фото, двигается, моргает, улыбается. При этом предварительно используется другая программа, повышающая качество фото - размытые старые снимки становятся четче.
MyHeritage - израильская онлайн-платформа, запущенная в 2003 году и пользующаяся большой популярностью во всем мире. Платформа давно занимается высокими технологиями - к примеру, здесь можно купить набор для ДНК-теста, который с точностью раскроет вашу этническую принадлежность и происхождение.
В прошлом году компания MyHeritage представила две новых программы - MyHeritage Photo Enhancer, которая улучшает качество старых снимков, и MyHeritage In Color, которая раскрашивает черно-белые фотографии. На сегодня программы набрали огромную популярность - ими воспользовались более 30 миллионов раз. При этом часть услуг является бесплатной, а для пользования остальными надо купить подписку. К примеру, анимировать бесплатно можно несколько снимков, а без ограничений эта услуга доступна только по платной подписке.
"Новый продукт стал успешным примером интеграции двух инновационных компаний, - говорит Гил Перри, сооснователь ID-D. - Мы рады, что наша технология будет доступна миллионам пользователей MyHeritage, и надеемся, им понравится эффект анимации исторических фото".
Однако технология Deepfake используется не только для добрых дел. В последнее время ее часто применяют для создания фальшивых роликов, где известный человек говорит или делает что-то, чего в реальности не делал, или для изготовления фальшивых снимков ню девушек на основе их вполне приличных фотографий в социальных сетях.
Однако технология Deepfake используется не только для добрых дел. В последнее время ее часто применяют для создания фальшивых роликов, где известный человек говорит или делает что-то, чего в реальности не делал, или для изготовления фальшивых снимков ню девушек на основе их вполне приличных фотографий в социальных сетях.
Как сообщает фирма Sensity, которая специализируется на вычислении фальшивок, выполненных deepfake-программами, с июля 2019 по июль 2020 года в сети появилось более 10 тысяч эротических фотографий женщин, сделанных с помощью видеоботов. А недавно в Британии разгорелся скандал после того, как в сети появился видеоролик deepfake, где королева Елизавета танцевала на столе и шутила про дефицит туалетной бумаги.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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