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Умная программа научилась оживлять покойников

Умная программа научилась оживлять покойников (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 февраля 2021 17:08
Сообщество : Наука
Метки: MyHeritage   интересно   наследие   наука   необычно   оживить предков   программы   технологии   
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Создатели генеалогического сайта MyHeritage представили публике новый инструмент, позволяющий оживлять давно умерших людей - вернее, их изображения. С помощью программы Deep Nostalgia, основанной на технологии синтеза изображения Deepfake, создатели сайта дали посетителям возможность увидеть, как двигаются люди со старых фотографий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: MyHeritage   интересно   наследие   наука   необычно   оживить предков   программы   технологии   
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8  комментариев
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
У вас ошибка в заголовке, нужно так:
"Умные программисты создали программу"
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
Это очень интересно и увлекательно. На основе подобных программ уже планируют снимать кино с участием давно умерших звёзд. А это как раз и пугает! Выводов море- от попытки наживы до признания того факта, что сейчас нет действительно достойных имён....
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5k
Leo Sun Полчаса назад
Всё это создаётся и развивается для единственной цели: создания фейковых новостей в условиях развернувшейся по всему миру информационной войны.
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5k
Сергей 39 минут назад
Пипец, мы в будущем. Мы в реальности, которую лет тридцать - пятьдесят назад в фантастических фильмах показывали. И там обычно все плохо заканчивалось, со всяким то технологиями.
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5k
geg13 45 минут назад
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27k
Acu900 Час назад
Все это напоминает сериал "черное зеркало". Там каждая серия рассказывает что будет если технологии черечур внедрятся в нашу жизнь. Например есть серия где клиенту вживляют камеру и она записывает все что видит, а потом клиент пересматривает заново свои переживания. В той серии муж посмотрел переживания жены, уличил ее в измене и пошел убивать любовника. В другой серии ученые научились копировать сознание, для того чтобы оно знало что желает богатый клиент, с которого и для которого скопироволи это сознание, и выполняло все его прихоти.Это сознание для начала дрессируют -устраивают пытки в виртуальной реальности и таким образом подчиняют хозяину. Однако эта технология работает и на службе в полиции - если подозреваемый в преступлении не сознается - пытают его сознание и он тут же раскалывается. А есть серия где мужик погибает в дтп, но для безутешной вдовы ученые (естественно британские - это английский сериал) за умеренную плату скопировали сознание погибшего по фотографиям и сделали с него робота. И он был почти похож на погибшего мужа, но все таки что то было в нем не совсем то, мужа на 100 процентов робот не смог заменить и фильм закончился не хеппи эндом. Так что тут есть еще моральный аспект, будет ли от этого изобретения пользы больше чем вреда?
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10k
Джон Уик Час назад
А можно ссылку именно на этот сервис где можно анимировать фото.
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5k
geg13 Джон Уик 37 минут назад
https://www.myheritage.com/deep-nostalgia?lang=RUhttps://www.myheritage.com/deep-nostalgia?lang=RU
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