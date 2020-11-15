В Израиле создали аудиоустройство, передающее звук без наушников или колонок

Израильская технологическая компания Noveto представила новое устройство - плеер, который излучает звук непосредственно к слушателю. SoundBeamer 1.0 определяет местонахождение и отслеживает положение уха пользователя, посылая туда звуковые волны для создания небольших "акустических карманов" или "пузырей".
Эта технология позволит офисным работникам слушать музыку или участвовать в конференц-связи, не отвлекая коллег. Это возможность играть в игры, смотреть фильмы или слушать музыку без использования наушников.
SoundBeamer передает музыку и звук прямо в ухо без использования наушников. Технология использует модуль 3D-зондирования, определяет местонахождение пользователя и отслеживает положение его ушей, создавая рядом с ними с помощью ультразвуковых волн "акустические карманы".
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"До сих пор было два способа прослушивания звука - вслух и публично через динамики или тихо и конфиденциально в наушниках, - говорится на веб-сайте компании. - В Noveto мы представляем третий и новый способ прослушивания с использованием запатентованной технологии, которую мы называем SoundBeaming. Это совершенно новый тип сенсорного прослушивания, который изменит способ восприятия звука людьми".
Технологии Noveto позволяют "динамически направлять и фокусировать звук". Каждый пользователь в ограниченном пространстве (например, в гостиной, конференц-зале, автомобиле или любом общественном месте) может прослушивать аудиоконтент без использования изолирующих наушников или звука, загрязняющего традиционные аудиоколонки.
"Поверните голову в любом направлении, и два "звуковых кармана" волшебным образом последуют за вами", - объясняют разработчики устройства.
"Поверните голову в любом направлении, и два "звуковых кармана" волшебным образом последуют за вами", - объясняют разработчики устройства.
Пользователи могут слышать звук из различных источников конфиденциально и не мешая другим. А поскольку звук излучается непосредственно за пределы ушей, прослушивание "становится гораздо более чувственным и естественным", - говорится в сообщении компании.
Планируется, что в продажу устройство поступит к концу следующего года. Выше представлены варианты дизайна SoundBeamer 1.0.
Хотя использованная для этого устройства концепция передачи звука не нова, Noveto была первой, кто запустил эту технологию, и SoundBeamer 1.0 станет первым фирменным потребительским продуктом.
Хотя использованная для этого устройства концепция передачи звука не нова, Noveto была первой, кто запустил эту технологию, и SoundBeamer 1.0 станет первым фирменным потребительским продуктом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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