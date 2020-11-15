В Израиле создали аудиоустройство, передающее звук без наушников или колонок

"До сих пор было два способа прослушивания звука - вслух и публично через динамики или тихо и конфиденциально в наушниках, - говорится на веб-сайте компании. - В Noveto мы представляем третий и новый способ прослушивания с использованием запатентованной технологии, которую мы называем SoundBeaming. Это совершенно новый тип сенсорного прослушивания, который изменит способ восприятия звука людьми".