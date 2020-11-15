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В Израиле создали аудиоустройство, передающее звук без наушников или колонок

В Израиле создали аудиоустройство, передающее звук без наушников или колонок (5 фото)

Автор:
15 ноября 2020 13:03
Сообщество : Наука
Метки: аудио   аудиоаппаратура   звук   интересно   новинка   технологии   устройство   
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Израильская технологическая компания Noveto представила новое устройство - плеер, который излучает звук непосредственно к слушателю. SoundBeamer 1.0 определяет местонахождение и отслеживает положение уха пользователя, посылая туда звуковые волны для создания небольших "акустических карманов" или "пузырей".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аудио   аудиоаппаратура   звук   интересно   новинка   технологии   устройство   
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3  комментария
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6k
Перст Указующий 47 минут назад
эти голоса раздаются в моей голове
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2k
* You All 38 минут назад
дайте 2...я [мат] отомщу сраным соседям,которые ночами не давали спать своими бухачами
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43k
noName * You All 5 минут назад
Уже есть давно есть устройства на алике для этих целей:
Ссылка www.youtube.com
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