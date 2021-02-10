Этим актерам подарили вторую молодость для определённых сцен в фильмах

Давайте посмотрим, как с омоложением персонажей, которых играют актёры в возрасте, справляются в последние 5 лет.
Порой для раскрытия определённого персонажа нужно показать пару сцен из его молодости, несмотря на то, что актёр, его играющий, даже загримированный уже не тянет на себя же в юности. Благо, в наше время CGI-технологии уверенно идут вперёд, позволяя всё больше подобных трюков создателям фильмов.
Ведь раньше для съёмки таких сцен приходилось искать похожих молодых актёров, которые должны были ещё и играть хорошо. А это сложно.
Перед вами 10 известных актёров за 50, которым подарили вторую молодость для определённых сцен в фильмах. Насколько удачно вышло, решать вам.
Ведь раньше для съёмки таких сцен приходилось искать похожих молодых актёров, которые должны были ещё и играть хорошо. А это сложно.
Перед вами 10 известных актёров за 50, которым подарили вторую молодость для определённых сцен в фильмах. Насколько удачно вышло, решать вам.
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Капитан Джек Воробей
Фильм: Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2015).
Актёр: Джонни Депп.
Для этой сцены был нанят молодой актёр Энтони Де Ла Торре, чьи черты лица были чуть исправлены, чтобы он был сильно похож на молодого Джонни Деппа.
Актёр: Джонни Депп.
Для этой сцены был нанят молодой актёр Энтони Де Ла Торре, чьи черты лица были чуть исправлены, чтобы он был сильно похож на молодого Джонни Деппа.
Люк Скайуокер
Сериал: Мандалорец (2019-…)
Актёр: Марк Хэмилл.
Для съёмок этой сцены позвали актёра Макса Ллойда Джонса. Но голос и лицо принадлежат Марку Хэмиллу. Его омоложенную внешность наложили на Джонса.
Актёр: Марк Хэмилл.
Для съёмок этой сцены позвали актёра Макса Ллойда Джонса. Но голос и лицо принадлежат Марку Хэмиллу. Его омоложенную внешность наложили на Джонса.
Генри Броган
Фильм: Гемини (2019).
Актёр: Уилл Смит.
По сюжету у главного героя есть молодой клон, так что по сути это один персонаж.
Актёр: Уилл Смит.
По сюжету у главного героя есть молодой клон, так что по сути это один персонаж.
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