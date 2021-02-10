Этим актерам подарили вторую молодость для определённых сцен в фильмах

Порой для раскрытия определённого персонажа нужно показать пару сцен из его молодости, несмотря на то, что актёр, его играющий, даже загримированный уже не тянет на себя же в юности. Благо, в наше время CGI-технологии уверенно идут вперёд, позволяя всё больше подобных трюков создателям фильмов.



Ведь раньше для съёмки таких сцен приходилось искать похожих молодых актёров, которые должны были ещё и играть хорошо. А это сложно.



Перед вами 10 известных актёров за 50, которым подарили вторую молодость для определённых сцен в фильмах. Насколько удачно вышло, решать вам.