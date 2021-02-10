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Этим актерам подарили вторую молодость для определённых сцен в фильмах

Этим актерам подарили вторую молодость для определённых сцен в фильмах (11 фото)

Автор:
10 февраля 2021 09:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   внешность   интересно   кино   омоложение   роль   технологии   фильм   
552
11
Давайте посмотрим, как с омоложением персонажей, которых играют актёры в возрасте, справляются в последние 5 лет.
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Метки: актеры   внешность   интересно   кино   омоложение   роль   технологии   фильм   
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197
WadDad 57 минут назад
Ну и где в статье про "как"?
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Ришат 15 минут назад
Про Арни забыли
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