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Ну очень странные гаджеты-гибриды!

Ну очень странные гаджеты-гибриды! (11 фото)

Автор:
20 апреля 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: гаджеты   идеи   интересно   необычно   новинки   с ума сойти!   техника   технологии   
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Инженеры-конструкторы готовы на все, чтобы порадовать потребителей очередной удобной и необычной новинкой - пусть даже она окажется капельку безумной.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гаджеты   идеи   интересно   необычно   новинки   с ума сойти!   техника   технологии   
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Corvus Corax 16 минут назад
"Идея гаджета родилась у Цезаря ... после того, как сам Цезарь ... чуть не стал жертвой террористов - рядом с ним взорвалась припаркованная машина."

И как автомат спасает от бомб, заложенных в автомашины?
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