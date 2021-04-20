Ну очень странные гаджеты-гибриды!

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Инженеры-конструкторы готовы на все, чтобы порадовать потребителей очередной удобной и необычной новинкой - пусть даже она окажется капельку безумной.
iLounge: держатель для туалетной бумаги + станция для айпода
Компания Atech создала прибор iLounge для тихого отдыха в уборной. Станция для айпода, совмещенная с держателем для туалетной бумаги, подходит для всех моделей айподов с док-разъемом и слотом для USB. Колонки встроены в держатель, кнопки управления удобно расположены сверху. Наслаждайтесь короткими минутами досуга с любимой музыкой!
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Тостер + радио
Изобретение компании Hammacher Schlemmer дает возможность пожарить тосты к кофе, не отвлекаясь от любимного утреннего шоу. Прибор экономит время и электричество, и остается пожалеть лишь о том, что он не дополнен ещеи кофеваркой.
Раковина + стиральная машина
Этот домашний аппарат назван незатейливо - SpaceSaver, то есть, "экономящий пространство". Именно в этом и заключается его задача: такой гибрид отлично подойдет для квартиры с маленькой ванной и кухней. Правда, остается открытым вопрос о том, куда девать всю ту гору совершенно необходимых мелочей, которую мы привыкли хранить под раковиной?
Самолет + вертолет
И у самолета, и у вертолета есть свои слабые стороны. Винтокрылая машина легко садится и взлетает с места, не требуя пространства для разбега, но не может похвастаться высокой скоростью. Самолет же, напротив, летит быстро, но взлетает исключительно с приспособленной взлетной полосы. Компания Eurocopter сконструировала гибридную машину Х3, сочетающую лопасти и пропеллеры.Она можетвзлетать вертикально, как обычный вертолет, но летит со скоростью самолета - 430 км/ч. Как признаются разработчики, они создавали этот аппарат для участия в спасательных операциях.
Трехмерный тренажер
Этот функцональный гибрид от компании Zike сочетает в себе велосипед, самокат и шаговый тренажер. На ровной дороге вы можете пользоваться им как самокатом, в горах или просто на грунтовой дороге - крутить педали, ну, а если и вовсе не планируете выходить из дома, хотя бы позанимайтесь на степпере.
McCar: авто + мопед
Эта машина, рожденная в Шанхае, предназначена для тех, кто вынужден по утрам оставлять машину на перехватывающей парковке или вечером бросать ее за пару кварталов от дома. Достаньте из багажника компактный трехколесный мопед - и вы будете на месте через пять минут!
Телефон + мышь
Мыль-телефон VN-CX1A от Sony была создана, чтобы обладатели стационарных компьютеров могли пользоваться голсовой телефонией в мессенджерах без использования гарнитуры.Впрочем, создатели устройства не подумали о том, что делать пользователям, если во время разговора им понадобится воспользоваться компьютером, - а потому гаджет очень скоро канул в Лету.
Мышь + калькулятор
Беспроводная мышь X Mark I от Canon оказалась довольно популярной: как оказалось, экранный калькулятор удобен далеко не всем пользователям, и многие из тех, кто, работая за компьютером, часто сталкивается с необходимостью что-нибудь подсчитать, вполне оценили возможность работать со старым добрым кнопочным калькулятором.
Часы + органайзер
Часы-органайзер Fossil FX2008 не только отсчитывают время, но и помогают владельцу соблюдать намеченные сроки и повсюду успевать вовремя. Но не слишком ли много сходства с популярной когда-то в 90-е электронной записной книжкой? Один взгляд на них вызывает ностальгию по молодым годам мировой электроники.
АК-47 + гитара
Это уж точно самый безумный гаджет во всей подборке! Цезарь Лопес, скульптор из Колумбии, создал гибрид гитары и автомата. Его изобретение очень популярно в Колумбии, где ни один музыкант не чувствует себя в безопасности без серьезной защиты. Идея гаджета родилась у Цезаря отнюдь не после просмотра фильма "Музыкант" с Антонио Бандерасом, а после того, как сам Цезарь, играя для публики в центре Боготы, чуть не стал жертвой террористов - рядом с ним взорвалась припаркованная машина. Цезарь, к счастью не пострадал, однако с тех пор любой гитаре предпочитает собственную конструкцию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И как автомат спасает от бомб, заложенных в автомашины?