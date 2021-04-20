Ну очень странные гаджеты-гибриды!

Это уж точно самый безумный гаджет во всей подборке! Цезарь Лопес, скульптор из Колумбии, создал гибрид гитары и автомата. Его изобретение очень популярно в Колумбии, где ни один музыкант не чувствует себя в безопасности без серьезной защиты. Идея гаджета родилась у Цезаря отнюдь не после просмотра фильма "Музыкант" с Антонио Бандерасом, а после того, как сам Цезарь, играя для публики в центре Боготы, чуть не стал жертвой террористов - рядом с ним взорвалась припаркованная машина. Цезарь, к счастью не пострадал, однако с тех пор любой гитаре предпочитает собственную конструкцию.