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Мой приятель откопал это у себя на заднем дворе

Мой приятель откопал это у себя на заднем дворе (2 фото)

Автор:
04 февраля 2021 10:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   в мире   интересно   короткопост   снаряд   фото   что это такое   
614
2
Весит около 5 кг. Никто не может сказать, что это такое.

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Метки: Одно фото   в мире   интересно   короткопост   снаряд   фото   что это такое   
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31  комментарий
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19
Лучший Друг 40 минут назад
Это растопочный брикет для печки
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8k
Иван Акимов Минуту назад
Просто бросьте это в печку. Будет отличный фейерверк!
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1k
Фига Фигулин 2 минуты назад
Это наковальня.
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24
Ник Лу 5 минут назад
я бы так смело не брал это в руки... это может быть просто последней вещью которую он, если повезёт, держал этой рукой... А если не повезет, то это будет последнее что он держал в своей жизни.
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25k
Лис 5 минут назад
Коли не знаете, что это такое, то, как говаривал Паниковский: "Пилите, Шура, пилите. Она золотая!".
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760
Дмитрий 9 минут назад
Сдается мне, что это какая то неведомая уйня...Может и уйнуть. Или не может. Тут проверять надо.
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85
Dabudidabudai 14 минут назад
Болгаркой распили, посмотри что там внутри!
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760
Дмитрий Dabudidabudai 11 минут назад
Или молотком сильно пусть ударит.
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85
Dabudidabudai Дмитрий 9 минут назад
Лучше болгаркой, всë же есть шанс что выйдет новый пост)))))
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107
Евгений Машеров 19 минут назад
Я понимаю, что тут открывается широкое поле для острить. Но шутки должны иметь предел, и, во всяком случае, опасность для человеческой жизни кладёт границу для шуток.
Это артиллерийский снаряд, судя по отпечаткам нарезов - прошедший через канал ствола орудия, а это значит, что предохранители взрывателя сняты и он может сработать от лёгкой встряски. Снаряд, судя по форме, бронебойный, но отверстие для донного взрывателя означает, что это не "болванка", в смысле сплошной снаряд, он имел небольшой сравнительно с осколочно-фугасными, но достаточный, чтобы убить держащего в руке, заряд взрывчатки.
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3k
Andy 24 минуты назад
Мой приятель откопал это у себя на заднем дворе
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14k
Денис Полчаса назад
Твой друг Властелин Колец не смотрел, что ли?
Чтобы ответить на этот вопрос надо сильно разогреть эту находку. :)
бросьте это в печь и встаньте рядом посмотреть.
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1k
Алексей Полчаса назад
Всё что можно сказать по картинке это:
1. Снаряд калибра 76 или 85 мм.
2. Снаряд тупоголовый бронебойный
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8k
Кыся Полчаса назад
Это наковальня!
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79k
Taras Kozalupko Полчаса назад
эти два приятеля
эти два приятеля
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2k
DyadyaSasha Полчаса назад
Это беруши. Пусть приятель вторую поищет.
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5k
Дмитрий Полчаса назад
это гнет для квашеной капусты.
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−5
ilnar.murzabekov 38 минут назад
Ну ещё артиллерийский снаряд может быть.
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482
Весельчак У 38 минут назад
афтар, ты так шутишь что ль?
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8k
ГородДомов 42 минуты назад
я в прошлом году за грибами сходил на знаменитом НЕВСКОМ ПЯТОЧКЕ .
Там такого ещё много
я в прошлом году за грибами сходил на знаменитом НЕВСКОМ ПЯТОЧКЕ . Там такого ещё много
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8k
ГородДомов 41 минуту назад
ещё
ещё
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8k
ГородДомов 23 минуты назад
ещё
ещё
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−5
ilnar.murzabekov 42 минуты назад
Танковый снаряд, нарезы видно же.
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19
Лучший Друг ilnar.murzabekov 41 минуту назад
А почему именно танковый?
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50k
pynh 43 минуты назад
надо разобрать и посмотреть
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8k
Агент Безопасной Национальности pynh 39 минут назад
Сперва надо бросить в костер и посмотреть: если горит - значит, органика, если не горит - значит, неорганика.
А потом уже разбирать...
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50k
pynh Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Бросить в костер любой может, а вот в руки взять и горелкой погреть это уметь надо
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26k
Acu900 44 минуты назад
Я на его месте не стал бы так брать его руками, тут саперов вызывать надо...
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