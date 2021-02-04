Мой приятель откопал это у себя на заднем дворе

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Это артиллерийский снаряд, судя по отпечаткам нарезов - прошедший через канал ствола орудия, а это значит, что предохранители взрывателя сняты и он может сработать от лёгкой встряски. Снаряд, судя по форме, бронебойный, но отверстие для донного взрывателя означает, что это не "болванка", в смысле сплошной снаряд, он имел небольшой сравнительно с осколочно-фугасными, но достаточный, чтобы убить держащего в руке, заряд взрывчатки.
Чтобы ответить на этот вопрос надо сильно разогреть эту находку. :)
бросьте это в печь и встаньте рядом посмотреть.
1. Снаряд калибра 76 или 85 мм.
2. Снаряд тупоголовый бронебойный
Там такого ещё много
А потом уже разбирать...