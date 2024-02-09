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ДПС начали отлавливать нарушителей, разъезжающих по дорогам без госномеров

ДПС начали отлавливать нарушителей, разъезжающих по дорогам без госномеров

Автор:
09 февраля 2024 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   номера   штраф   
1712
1
В Москве и Подмосковье начали ловить водителей без госномеров с помощью камер видеофиксации. Ни одно авто без госномеров не сможет проехать незамеченным.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   номера   штраф   
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20  комментариев
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1k
kolobok263 4 часа назад
А когда они будут отлавливать мохнатых с музыкой на всю улицу по ночам
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12k
Властелин 3 часа назад
Сколько штраф? 100 рублей.
У нас даже в фантазиях нельзя представить себе машину на дороге без рег номера.
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51k
Элек Мек 3 часа назад
Автор,авто без номеров останавливали всегда.
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773
ghor 4 часа назад
Дворники начали убирать дворы, сталевары - варить сталь, строители - строить дома. Врачи - лечить, учителя - учить. Дождались!!!
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3
datotse 4 часа назад
Нужно не отлавливать, а отстреливать.
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57k
turyst 4 часа назад
Хм... Так и 10 лет назад, и раньше отлавливали и штрафовали.
Сам видел на посту.
Большой экран, на нем видео с камер, система распознает номера.
Если не распознала (грязный, закрытый, отсутствует), то сигнал и выделение машины на картинке.
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