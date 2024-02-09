ДПС начали отлавливать нарушителей, разъезжающих по дорогам без госномеров

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В Москве и Подмосковье начали ловить водителей без госномеров с помощью камер видеофиксации. Ни одно авто без госномеров не сможет проехать незамеченным.
При обнаружении такого автомобиля информация о нём автоматически передается на стационарные посты или экипажам ДПС. Ни одно авто без госномеров не сможет проехать незамеченным, поскольку инспекторы его остановят и выпишут штраф.
В соответствии с законом, новому владельцу автомобиля предоставляется 10 суток для постановки автомобиля на учет.
В позапрошлом году ГИБДД даже распространила разъяснение, согласно которому, если автомобиль является новым или приобретенным за границей и имеются документы о собственности, то собственнику предоставляется право на 10 суток.
В соответствии с законом, новому владельцу автомобиля предоставляется 10 суток для постановки автомобиля на учет.
В позапрошлом году ГИБДД даже распространила разъяснение, согласно которому, если автомобиль является новым или приобретенным за границей и имеются документы о собственности, то собственнику предоставляется право на 10 суток.
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Метки: Автовсячина ГИБДД ДПС ПДД авто автомир автомобили машина номера штраф
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У нас даже в фантазиях нельзя представить себе машину на дороге без рег номера.
для несвоевременной постановки на учет штраф попроще... и самое смешное, что на него распространяется действие срока давности 2 месяца с момента обнаружения... но для этого лучше машинку на эвакуатора в МРЭО привезти :)
Сам видел на посту.
Большой экран, на нем видео с камер, система распознает номера.
Если не распознала (грязный, закрытый, отсутствует), то сигнал и выделение машины на картинке.
Тогда получается решение будет в зависимости от умысла...
Одно дело, когда человек специально скрывает номера, другое, когда номер сперли или отвалился, а водитель не обратил внимание.
А на тему 10 дней.
Так хитрецы, договор купли продажи переписывают, новые даты ставят и ездят.
Ни налогов, ни страховки, ни штрафов...
Ага, "только купил, еду оформлять".
Но это жесть будет.
Нужно будет приехать в ГАИ, там оформлять продажу. Тот ещё геморрой и потеря времени, в общем.