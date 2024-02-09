ДПС начали отлавливать нарушителей, разъезжающих по дорогам без госномеров

При обнаружении такого автомобиля информация о нём автоматически передается на стационарные посты или экипажам ДПС. Ни одно авто без госномеров не сможет проехать незамеченным, поскольку инспекторы его остановят и выпишут штраф.



В соответствии с законом, новому владельцу автомобиля предоставляется 10 суток для постановки автомобиля на учет.



В позапрошлом году ГИБДД даже распространила разъяснение, согласно которому, если автомобиль является новым или приобретенным за границей и имеются документы о собственности, то собственнику предоставляется право на 10 суток.