В Москве пешеходов-нарушителей будут показывать на экране позора

Для этого фотографии граждан, переходящих, к примеру, дорогу на запрещающий сигнал, транслируются на специальный «экран позора», установленный рядом.



Отмечается, что ещё одной из причин отсутствия административной ответственности после фиксации биометрическими камерами является действующая законодательная база. На сегодняшний день в России не существует обязанности сдавать биометрические данные.