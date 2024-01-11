В Москве пешеходов-нарушителей будут показывать на экране позора

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На Бережковской набережной в Москве испытали светофорные биометрические камеры, основной задачей которых является отслеживание нарушений пешеходами, в том числе управляющими средствами индивидуальной мобильности. Комплекс экспериментальный и никого пока не штрафует. На данный момент наказанием для нарушителей должно стать общественное порицание.
Для этого фотографии граждан, переходящих, к примеру, дорогу на запрещающий сигнал, транслируются на специальный «экран позора», установленный рядом.
Отмечается, что ещё одной из причин отсутствия административной ответственности после фиксации биометрическими камерами является действующая законодательная база. На сегодняшний день в России не существует обязанности сдавать биометрические данные.
Отмечается, что ещё одной из причин отсутствия административной ответственности после фиксации биометрическими камерами является действующая законодательная база. На сегодняшний день в России не существует обязанности сдавать биометрические данные.
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Пешеходы-нарушители - это номинанты на премию Дарвина - там "естественный отбор" рулит, а нарушитель-водитель, сбив пешехода, обычно жив. Так что... кого больше?
P.S. В виде шутки, ибо подобное крысятничество, как в Эвропе и сшп, у нас до добра не доведёт - тридварасы с камерами на дорогах не дадут соврать))