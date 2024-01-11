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В Москве пешеходов-нарушителей будут показывать на экране позора

В Москве пешеходов-нарушителей будут показывать на экране позора

Автор:
11 января 2024 16:38
Сообщество : Автомир
Метки: sim   Автовсячина   Москва   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
1135
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На Бережковской набережной в Москве испытали светофорные биометрические камеры, основной задачей которых является отслеживание нарушений пешеходами, в том числе управляющими средствами индивидуальной мобильности. Комплекс экспериментальный и никого пока не штрафует. На данный момент наказанием для нарушителей должно стать общественное порицание.
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Метки: sim   Автовсячина   Москва   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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11  комментариев
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68k
doker 59 минут назад
А для водителей доски (экрана) позора нет?
Пешеходы-нарушители - это номинанты на премию Дарвина - там "естественный отбор" рулит, а нарушитель-водитель, сбив пешехода, обычно жив. Так что... кого больше?
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3k
Pioner76 38 минут назад
Добро пожаловать в цифровой концлагерь.
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3k
portroy 43 минуты назад
Еще один повод НЕ сдавать биометрию! Хоть и не нарушаю, но сама идея что всюду меня могут верифицировать всякие камеры - проивна...
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14k
кот базилий 51 минуту назад
Кто то деньжат намоет на нововведении, как на светофорах с питанием от солнца, и где они?? а деньжат намыли немало.
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Штрафы нужны драконовские для пешеходов, драконовские!
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358
ruslan d Том Сойер 2 часа назад
Всегда по правилам ходишь ?
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Илья 2 часа назад
Штраф в 5 000 гораздо эффективнее
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