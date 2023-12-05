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Владельцу пришёл штраф за превышение скорости, двигаясь задним ходом по шоссе

Владельцу пришёл штраф за превышение скорости, двигаясь задним ходом по шоссе

Автор:
05 декабря 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   штраф   
963
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На трассе М-7 в Цивильском районе Чувашии камера автоматической фиксации нарушений зафиксировала превышение скорости автомобилем Volkswagen Passat, который двигался задним ходом на скорости 83 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   штраф   
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3  комментария
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33k
Teodor 56 минут назад
Ситуация яйца выеденного не стоит. Мне приходило нечто подобное - робот отработал по алгоритму, оператор проморгал. Вопрос разрешился по одному телефонному звонку...
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3k
Едондер пуп 47 минут назад
Штраф пришёл, двигаясь задним ходом, и подъезжая к станции, с него слетела шляпа)))
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16k
Элитный тигр 53 минуты назад
Оооо, у нас в Солнечной Чувашии чего только не творится, это еще цветочки. У нас люди, едущие по главной дороге, должны уступать всем выезжающим с прилегающей царькам, по их мнению - это помеха справа. БЛДСкий цирк, а не ГИБДД.
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