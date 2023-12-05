Владельцу пришёл штраф за превышение скорости, двигаясь задним ходом по шоссе

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На трассе М-7 в Цивильском районе Чувашии камера автоматической фиксации нарушений зафиксировала превышение скорости автомобилем Volkswagen Passat, который двигался задним ходом на скорости 83 км/ч при разрешенных 60 км/ч.
На кадрах с дорожной камеры действительно виден дерзкий «Пассат», который «несется» задним ходом по трассе и превышает скорость. Но есть одно «но». Это легко понять, если внимательно посмотреть на снимок, на котором видно, что легковой автомобиль находится на платформе эвакуатора.
По всей видимости, сотрудник ГИБДД, зафиксировавший нарушение, просто проглядел данный факт. Владелец автомобиля намерен оспорить штраф за нарушение, которого не совершал.
Эксперты дают рекомендации закрывать номер автомобиля во время передвижения на эвакуаторе, чтобы избежать подобных ситуаций.
По всей видимости, сотрудник ГИБДД, зафиксировавший нарушение, просто проглядел данный факт. Владелец автомобиля намерен оспорить штраф за нарушение, которого не совершал.
Эксперты дают рекомендации закрывать номер автомобиля во время передвижения на эвакуаторе, чтобы избежать подобных ситуаций.
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили машина штраф
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