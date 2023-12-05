Владельцу пришёл штраф за превышение скорости, двигаясь задним ходом по шоссе

На кадрах с дорожной камеры действительно виден дерзкий «Пассат», который «несется» задним ходом по трассе и превышает скорость. Но есть одно «но». Это легко понять, если внимательно посмотреть на снимок, на котором видно, что легковой автомобиль находится на платформе эвакуатора.



По всей видимости, сотрудник ГИБДД, зафиксировавший нарушение, просто проглядел данный факт. Владелец автомобиля намерен оспорить штраф за нарушение, которого не совершал.



Эксперты дают рекомендации закрывать номер автомобиля во время передвижения на эвакуаторе, чтобы избежать подобных ситуаций.