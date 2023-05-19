Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам

Установку камер нужно будет сверять с ГИБДД, владельцем дороги и властями. При этом местные власти должны будут передавать полиции данные о комплексах и список нарушений, которые они фиксируют. Таким образом, водители смогут обжаловать штрафы с камеры, которую не обозначили по новым правилам.



На январь 2022 года в России действовало 23,8 тысячи дорожных камер — на 21 процент больше, чем в начале 2021-го. Мобильных комплексов только 3,2 тысячи, и их число уменьшается. С помощью комплексов фото- и видеофиксации в прошлом году было вынесено 90 процентов всех штрафов за нарушения ПДД.