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Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам

Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам

Автор:
19 мая 2023 13:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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В Госдуме в третьем чтении приняты поправки к закону об автодорогах, за которыми должна последовать корректировка КоАП. Правила установки камер закрепят законодательно - сейчас они прописаны только в ГОСТе и рекомендациях Минтранса. В проекте прописаны основания для установки устройств, обязанность согласовывать места с ГИБДД и предупреждать водителей.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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11  комментариев
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9k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Какой смысл в установке дорогостоящих камер, если их эффективность старательно сводится к нулю предупреждениями, ограничениями и т.д.?
Это как воровскую малину накрывать с предварительной рассылкой письменного уведомления за месяц.
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Сергей Ковалев 13 минут назад
Не читал законопроект, но сейчас требования к установке камер, за исключение расстояния от знака до камеры, точно такие же.
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pynh 53 минуты назад
Так отменяли же эти таблички вроде? Год назад.
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