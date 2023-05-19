Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам

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В Госдуме в третьем чтении приняты поправки к закону об автодорогах, за которыми должна последовать корректировка КоАП. Правила установки камер закрепят законодательно - сейчас они прописаны только в ГОСТе и рекомендациях Минтранса. В проекте прописаны основания для установки устройств, обязанность согласовывать места с ГИБДД и предупреждать водителей.
Основаниями для установки камеры считаются аварийность на участке, дорожные работы и зоны с запрещенной остановкой и стоянкой, полосы для общественного транспорта, перекрестки и пешеходные переходы. Выделяет закон и места, определенные самой ГИБДД.
Вне города зона контроля камеры не должна начинаться ближе чем через 150-300 метров после предупреждающей таблички, а в населенном пункте разрешено не менее 100 метров после знака.
Вне города зона контроля камеры не должна начинаться ближе чем через 150-300 метров после предупреждающей таблички, а в населенном пункте разрешено не менее 100 метров после знака.
Установку камер нужно будет сверять с ГИБДД, владельцем дороги и властями. При этом местные власти должны будут передавать полиции данные о комплексах и список нарушений, которые они фиксируют. Таким образом, водители смогут обжаловать штрафы с камеры, которую не обозначили по новым правилам.
На январь 2022 года в России действовало 23,8 тысячи дорожных камер — на 21 процент больше, чем в начале 2021-го. Мобильных комплексов только 3,2 тысячи, и их число уменьшается. С помощью комплексов фото- и видеофиксации в прошлом году было вынесено 90 процентов всех штрафов за нарушения ПДД.
На январь 2022 года в России действовало 23,8 тысячи дорожных камер — на 21 процент больше, чем в начале 2021-го. Мобильных комплексов только 3,2 тысячи, и их число уменьшается. С помощью комплексов фото- и видеофиксации в прошлом году было вынесено 90 процентов всех штрафов за нарушения ПДД.
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Метки: Автовсячина ГИБДД ДПС авто автомир автомобили закон машина штраф
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