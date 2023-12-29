ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники

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В предстоящие новогодние праздники сотрудники ГИБДД в разных регионах России планируют усилить контроль за дорожным движением и организовать широкомасштабные рейды для выявления пьяных водителей. Автомобилистов ждут на дорогах сплошные проверки.
Инспекторы ДПС будут останавливать каждый проезжающий мимо них автомобиль и интересоваться состоянием водителей.
Рейды стартуют уже сегодня, 29 декабря, и продлятся до 8 января 2024 года.
В прошлом году во время продолжительных выходных дней инспекторы ДПС выявили больше 10 тысяч водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Более половины из них отказались пройти медосвидетельствование, что фактически лишило их права управления автомобилем.
Точное же количество пьяных водителей, которым в новогодние праздники удалось избежать на дороге встречи с сотрудниками полиции, остается неизвестным. Вероятно, эти цифры можно смело умножить в несколько раз.
Рейды стартуют уже сегодня, 29 декабря, и продлятся до 8 января 2024 года.
В прошлом году во время продолжительных выходных дней инспекторы ДПС выявили больше 10 тысяч водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Более половины из них отказались пройти медосвидетельствование, что фактически лишило их права управления автомобилем.
Точное же количество пьяных водителей, которым в новогодние праздники удалось избежать на дороге встречи с сотрудниками полиции, остается неизвестным. Вероятно, эти цифры можно смело умножить в несколько раз.
Если инспектор ДПС остановил вас для проверки, то нужно выполнить все его законные требования, но при этом необходимо знать и свои права. Водителю разрешается попросить у полицейского предъявить служебное удостоверение в развернутом виде.
Также автолюбитель имеет право на запись всех действий инспектора на видео. В случае возникновения разногласий с полицейскими, желательно записать или запомнить их фамилии или номера жетонов, и немедленно сообщить об этом в вышестоящие инстанции.
Если вам предъявлены обвинения в нарушении, вы также имеете право на адвоката и можете запросить его. Не подписывайте пустые бланки протоколов и следите за тем, чтобы все действия полицейских были проведены в соответствии с законом.
Если вы не согласны с обвинениями, изложите свои возражения в письменной форме, чтобы сохранить свои водительские права и иметь основания для обжалования.
Важно помнить, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения является преступлением и грозит серьезными наказаниями, вплоть до лишения свободы. Поэтому рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя или наркотических веществ, если планируется сесть за руль.
Соблюдение Правил дорожного движения и трезвое состояние — это залог безопасности вашей жизни и жизни других участников дорожного движения. Безопасность на дорогах и предотвращение аварий должны быть нашими общими приоритетами.
Пристегивайтесь ремнями безопасности, следите за дорожной обстановкой и убедитесь, что вы в полном порядке, прежде чем сесть за руль.
Также автолюбитель имеет право на запись всех действий инспектора на видео. В случае возникновения разногласий с полицейскими, желательно записать или запомнить их фамилии или номера жетонов, и немедленно сообщить об этом в вышестоящие инстанции.
Если вам предъявлены обвинения в нарушении, вы также имеете право на адвоката и можете запросить его. Не подписывайте пустые бланки протоколов и следите за тем, чтобы все действия полицейских были проведены в соответствии с законом.
Если вы не согласны с обвинениями, изложите свои возражения в письменной форме, чтобы сохранить свои водительские права и иметь основания для обжалования.
Важно помнить, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения является преступлением и грозит серьезными наказаниями, вплоть до лишения свободы. Поэтому рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя или наркотических веществ, если планируется сесть за руль.
Соблюдение Правил дорожного движения и трезвое состояние — это залог безопасности вашей жизни и жизни других участников дорожного движения. Безопасность на дорогах и предотвращение аварий должны быть нашими общими приоритетами.
Пристегивайтесь ремнями безопасности, следите за дорожной обстановкой и убедитесь, что вы в полном порядке, прежде чем сесть за руль.
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Но в любом случае это не повод садиться за руль после спиртного. Сознание и реакция всё-равно меняется от алкоголя, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но пьяный человек редко может трезво и объективно оценивать своё состояние и поведение.
В Ростов-на-Дону который?
Вы в какой реальности живёте? Я по европейской части России поездил не мало, но таких гаишников как в Ростовской области нигде не встречал, в плохом смысле этого слова. Особенно они любят московские номера