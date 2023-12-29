ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники

Если инспектор ДПС остановил вас для проверки, то нужно выполнить все его законные требования, но при этом необходимо знать и свои права. Водителю разрешается попросить у полицейского предъявить служебное удостоверение в развернутом виде.



Также автолюбитель имеет право на запись всех действий инспектора на видео. В случае возникновения разногласий с полицейскими, желательно записать или запомнить их фамилии или номера жетонов, и немедленно сообщить об этом в вышестоящие инстанции.



Если вам предъявлены обвинения в нарушении, вы также имеете право на адвоката и можете запросить его. Не подписывайте пустые бланки протоколов и следите за тем, чтобы все действия полицейских были проведены в соответствии с законом.



Если вы не согласны с обвинениями, изложите свои возражения в письменной форме, чтобы сохранить свои водительские права и иметь основания для обжалования.



Важно помнить, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения является преступлением и грозит серьезными наказаниями, вплоть до лишения свободы. Поэтому рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя или наркотических веществ, если планируется сесть за руль.



Соблюдение Правил дорожного движения и трезвое состояние — это залог безопасности вашей жизни и жизни других участников дорожного движения. Безопасность на дорогах и предотвращение аварий должны быть нашими общими приоритетами.



Пристегивайтесь ремнями безопасности, следите за дорожной обстановкой и убедитесь, что вы в полном порядке, прежде чем сесть за руль.