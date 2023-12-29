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ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники

ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники

Автор:
29 декабря 2023 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   облава   пьянь   штраф   
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В предстоящие новогодние праздники сотрудники ГИБДД в разных регионах России планируют усилить контроль за дорожным движением и организовать широкомасштабные рейды для выявления пьяных водителей. Автомобилистов ждут на дорогах сплошные проверки.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   облава   пьянь   штраф   
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27  комментариев
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457
На хер ЗАПАД! 4 часа назад
Вот это новость...Как будто первый год
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4k
Walther 53 минуты назад
Автор, я тебе очень умный вещь скажу, только ты не обижайся. Они на каждый мало-мальски значимый праздник облавливают, ты чащее из дома выходи.
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6k
Кистень 2 часа назад
Пить н.е.х.у.й за рулём, а не в.ы.ё.б.ы.в.а.т.ь.ся со своими "правами"!
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16k
Alex 2 часа назад
Поправьте заголовок "ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники, кроме прокуроров."
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2k
Александр Долматов 2 часа назад
ГИБДД готовится получать новогодние подарки от водителей.
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50k
Элек Мек 2 часа назад
В этом деле главное чтобы ГИБДД-шники не нарвались на пьяненького военного прокурора,а то работы лишатся,да и срок получить можно.
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50k
Элек Мек 2 часа назад
Не пей за рулём и тогда ты это не будешь считать облавой.
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9k
jnkbxybr 3 часа назад
утро 1 января и на облаву

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31k
Юрьевич 3 часа назад
Глаз сотрудника ГИБДД в новогодние и майские праздники

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61k
Олег 3 часа назад
Разрешите на праздники фужер шампанского. При этом скорость в городе до 30 км/ч и ближний свет. А вот кто в говнище и гоняет- карать. И за любое нарушение штраф х10. За любое ДТП- срок реальный. Вот и увидим культуру потребления и вождения
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393
Александр Шевченко 3 часа назад
Точно так-же, как и в прошлом году. У цветочного бизнеса главные дни 8 марта 1 первое сентября , у этих ногодние и майские праздники...
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666
­­­­ 3 часа назад
Никогда такого не было и вот опять!
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59k
alertol 3 часа назад
В Эстонии такие мероприятия каждый день без всяких новых годов и прочих праздников (хотя в это время больше) но всегда есть шанс нарваться. Если дунули в трубку (менты обвешаны камерами и их много, взятка не сработает) только два варианта. Отвечай по закону, или обжалуй (сразу же согласись на мед-экспертизу, приборы бывает глючат, редкость но шансы есть) если реально выпил, ну тут сам виноват, дальше пытайся просто получить наказание "меньше чем больше"
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2k
Максим Макашев 4 часа назад
водители будут выступать в роли Дедов Морозов с подарками в виде денежных купюр?
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