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Штрафов меньше не станет. В Госдуме отклонили законопроект о запрете частных камер

Штрафов меньше не станет. В Госдуме отклонили законопроект о запрете частных камер

Автор:
30 января 2024 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   Госдума   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
972
2
Государственная Дума отклонила законопроект, который предлагал ограничить в России использование любых дорожных камер, кроме государственных.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   Госдума   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
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3  комментария
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17k
Совранский Час назад
Жаль у нас нельзя носить оружие свободно! Такие "цели" - пропадают!
А сколько удовольствия от попадания - ни с чем не сравниться.
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4k
VPJ 3 минуты назад
Вы еще напишите новость о том, что депутодарасты решили уменьшить себе "денежное-из народа сосание-ворование" сократить.
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62k
Олег Полчаса назад
а где можно штук 5 прикупить? Как зарегистрировать? За год куплю дом, яхту, машину хорошую.
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Добрый Бабайка

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