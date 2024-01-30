Штрафов меньше не станет. В Госдуме отклонили законопроект о запрете частных камер

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Государственная Дума отклонила законопроект, который предлагал ограничить в России использование любых дорожных камер, кроме государственных.
Законопроект был внесен в парламент депутатами ЛДПР ещё летом 2023 года. Согласно предложенным поправкам, штрафы с дорожных камер должны были выноситься только в случаях, когда они находятся в собственности субъектов федерации или федеральных властей. Требования к «функциональным характеристикам» комплексов и порядок установки камер при этом должны быть установлены правительством.
В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что частные лица используют различные методы для увеличения своих доходов. Одной из таких стратегий является установка камер на участках дорог, где движение плохо организовано, что вынуждает водителей нарушать ПДД. При этом водителям гораздо проще и дешевле оплатить штраф, чем обжаловать его.
В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правила для установки дорожных камер на российских автомобильных дорогах.
Согласно этому закону, камеры видеонаблюдения могут быть установлены на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, на аварийных участках трасс, в местах ремонта, около пешеходных переходов и перекрестков и в других местах, определяемых ГИБДД. При этом на расстоянии от 150 до 300 метров от камеры обязательно должен быть установлен дорожный знак, предупреждающий о ее присутствии.
В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что частные лица используют различные методы для увеличения своих доходов. Одной из таких стратегий является установка камер на участках дорог, где движение плохо организовано, что вынуждает водителей нарушать ПДД. При этом водителям гораздо проще и дешевле оплатить штраф, чем обжаловать его.
В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правила для установки дорожных камер на российских автомобильных дорогах.
Согласно этому закону, камеры видеонаблюдения могут быть установлены на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, на аварийных участках трасс, в местах ремонта, около пешеходных переходов и перекрестков и в других местах, определяемых ГИБДД. При этом на расстоянии от 150 до 300 метров от камеры обязательно должен быть установлен дорожный знак, предупреждающий о ее присутствии.
В то же время в Италии граждане начали уничтожать на корню камеры фиксации нарушений установленных на обочинах дорог. Группировку с болгарками обозвали Fleximan.
По мнению властей, орудует организованная группа, к её выявлению и задержанию привлекли подразделения полиции, специализирующися на поимке мафиози.
Между тем в Сети движение итальянцев, недовольных дорожными камерами, уже персонифицировали и назвали Fleximan. Слово является производным от flessibile, которым в стране именуют привычные нам болгарки. Связано это с тем, что именно угловая шлифовальная машина стала излюбленным инструментом преступников. Но ею злоумышленники не ограничиваются. Известны случаи, когда по камерам стреляли и даже взрывали их.
По информации Corriere Della Sera, некоторые успехи в борьбе против Fleximan у итальянской полиции уже есть. В провинции Вербано-Кузио-Оссола после двух месяцев расследования задержан один из преступников, уничтожавших камеры. Им оказался 50-летний местный житель. Уточняется, что мотивы подозреваемого неизвестны. Впрочем, неясна и численность группы.
Издание подчёркивает, что итальянские власти на попятную не пойдут. Все повреждённые камеры будут восстановлены, а виновные в их поломке найдены и наказаны.
По мнению властей, орудует организованная группа, к её выявлению и задержанию привлекли подразделения полиции, специализирующися на поимке мафиози.
Между тем в Сети движение итальянцев, недовольных дорожными камерами, уже персонифицировали и назвали Fleximan. Слово является производным от flessibile, которым в стране именуют привычные нам болгарки. Связано это с тем, что именно угловая шлифовальная машина стала излюбленным инструментом преступников. Но ею злоумышленники не ограничиваются. Известны случаи, когда по камерам стреляли и даже взрывали их.
По информации Corriere Della Sera, некоторые успехи в борьбе против Fleximan у итальянской полиции уже есть. В провинции Вербано-Кузио-Оссола после двух месяцев расследования задержан один из преступников, уничтожавших камеры. Им оказался 50-летний местный житель. Уточняется, что мотивы подозреваемого неизвестны. Впрочем, неясна и численность группы.
Издание подчёркивает, что итальянские власти на попятную не пойдут. Все повреждённые камеры будут восстановлены, а виновные в их поломке найдены и наказаны.
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