Штрафов меньше не станет. В Госдуме отклонили законопроект о запрете частных камер

Законопроект был внесен в парламент депутатами ЛДПР ещё летом 2023 года. Согласно предложенным поправкам, штрафы с дорожных камер должны были выноситься только в случаях, когда они находятся в собственности субъектов федерации или федеральных властей. Требования к «функциональным характеристикам» комплексов и порядок установки камер при этом должны быть установлены правительством.



В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что частные лица используют различные методы для увеличения своих доходов. Одной из таких стратегий является установка камер на участках дорог, где движение плохо организовано, что вынуждает водителей нарушать ПДД. При этом водителям гораздо проще и дешевле оплатить штраф, чем обжаловать его.



В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правила для установки дорожных камер на российских автомобильных дорогах.



Согласно этому закону, камеры видеонаблюдения могут быть установлены на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, на аварийных участках трасс, в местах ремонта, около пешеходных переходов и перекрестков и в других местах, определяемых ГИБДД. При этом на расстоянии от 150 до 300 метров от камеры обязательно должен быть установлен дорожный знак, предупреждающий о ее присутствии.