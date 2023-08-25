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Какие штрафы и ограничения ждут водителей с 1 сентября

Какие штрафы и ограничения ждут водителей с 1 сентября

Автор:
25 августа 2023 14:03
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   засада   машина   штраф   
3495
3
С 1 сентября отечественных автомобилистов ждут новые штрафы. Разбираемся, за что водителя в скором времени смогут оштрафовать и ограничить право передвижения.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   засада   машина   штраф   
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37  комментариев
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−7
Дашка Комиссарова 2 часа назад
какая содержательная информация.

Автор утомился нажимать кнопки и кое как смог перепечатать первые три строки из документа
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309
Серега Минуту назад
Если соблюдать правила и бояться нечего.Последний раз меня останавливали за нарушение,лет пять назад.Просто для проверки документов, в июне 2021 года.Ну и пару штрафов приходит в год с камер ,за небольшое превышение.
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692
Куруш Полчаса назад
Есть по-умолчанию неработающие законы, типа громкой музыки в машине или пр.. Эти законы (правила) пополнят их ряды.
Кто будет проверять неработающий АБС? Если нештатный свет можно доказать, то подсевшую лампу или прожжённый светоотражатель не докажешь. Будут опираться на субъективное восприятие?
По шинам вопросов нет.
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50k
Сергей 59 минут назад
Это все конечно хорошо. И главное своевременно. И совершенно справедливо.
Но хотелось бы услышать новость - с 1 сентября автомобилистов ждет снижение штрафов, или Госдума приняла закон отменяющий частные камеры контроля скорости на трассах, или просто и не затейливо, по первому каналу - С первого сентября цены на бензин опускаются до своих справедлявых значений, с 53 рублей до 13...Но увы и ах... наши законы не имеют сослагательного наклонения(((
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1k
Vladimir Час назад
грозит штраф, если у машины грязные или не работающие в нужном режиме фары

А если одна фара не горит? Так сказать, не работает в нужном режиме.
Лампа на ближнем перегорела.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Неужели мамкиных светотехников с жуткими прожекторами вместо штатного освещения и ходовых огней прижмут? Не верю! Это нужно оснащать спецаппаратурой, стендами.
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107
Кристофер Роббин Борис Карабанов Час назад
Формально прижмут и тех, кто делает все по науке, и свет соответсвует всем требованиям по ГОСТ, за исключением типа источника света.
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272
Илья 2 часа назад
АБС ремонтируется с помощью изоленты.
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17k
Голос Вселенной 2 часа назад
Интересно, а как будут выяснять, включено у тебя ABS или нет? Досмотр проводить?
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Как они будут проверять исправность абс? На техосмотре одно дело. А на трассе?
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381
Алексей АнтонПолднев 39 минут назад
Причин для остановки теперь нет. О слова совсем. Уже вступил в силу новый регламент. Там нет ни слова о причинах остановки. Теперь могут везде и всегда(с соблюдением ПДД).
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1k
Dwarf61 2 часа назад
При этом автоваз продолжает продавать машины без абс)))
Они по-умолчанию становятся вне закона?)))
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2k
Жирный бот 2 часа назад
Ну надеюсь это уберет автохлам с дорог, а не будет служить источником дополнительного дохода для ДПС...
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