Какие штрафы и ограничения ждут водителей с 1 сентября

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С 1 сентября отечественных автомобилистов ждут новые штрафы. Разбираемся, за что водителя в скором времени смогут оштрафовать и ограничить право передвижения.
Во-первых, водителям запрещено будет ездить летом на зимней шипованной резине. Также запрет касается передвижения по дорогам общего пользования на летней резине в период с декабря по февраль.
С 1 сентября автомобилистам грозит штраф, если у машины грязные или не работающие в нужном режиме фары. Также наказание ждёт тех, кто устанавливает на автомобиль не предусмотренные заводом-изготовителем фары.
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Метки: Автовсячина ГИБДД ДПС авто автомир автомобили засада машина штраф
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Автор утомился нажимать кнопки и кое как смог перепечатать первые три строки из документа
Кто будет проверять неработающий АБС? Если нештатный свет можно доказать, то подсевшую лампу или прожжённый светоотражатель не докажешь. Будут опираться на субъективное восприятие?
По шинам вопросов нет.
Но хотелось бы услышать новость - с 1 сентября автомобилистов ждет снижение штрафов, или Госдума приняла закон отменяющий частные камеры контроля скорости на трассах, или просто и не затейливо, по первому каналу - С первого сентября цены на бензин опускаются до своих справедлявых значений, с 53 рублей до 13...Но увы и ах... наши законы не имеют сослагательного наклонения(((
А если одна фара не горит? Так сказать, не работает в нужном режиме.
Лампа на ближнем перегорела.
Или есть другие примеры?
Они по-умолчанию становятся вне закона?)))
Понимать надо.