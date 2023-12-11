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Если нет фотографии в постановлении, то штраф оплачивать не надо

Если нет фотографии в постановлении, то штраф оплачивать не надо

Автор:
11 декабря 2023 12:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   мошенник   развод   штраф   
1945
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В последнее время участились случаи, когда владельцам автомобилей по почте присылают уведомления о штрафах с дорожных камер, которые не подкреплены фотографиями. Представитель ГИБДД подробно рассказал о подобном случае и почему не нужно оплачивать такой штраф.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   мошенник   развод   штраф   
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10  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Мы живем в такое замечательное время, что достаточно указать СТС и номер прав в банковском приложении, о бумажных штрафах можно не думать. И тем более об обмане с штрафами.
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10k
Мариус Час назад
"Если квитанция подтверждается, то система предоставит фотографию нарушения, и в таком случае штраф следует оплатить. Если такого постановления на сайте ГИБДД не окажется, то данный штраф оплачивать не следует." (с)

А Если постановление на сайте есть, но без фото? У меня вот, например, такой случай был...
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584
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
дык иногда они на гос услуги без фото приходят, тогда как?
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233
bambooworm Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
Переходите по ссылке в уведомлении и скачиваете ПДФ с картинкой от гибдд.
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