Если нет фотографии в постановлении, то штраф оплачивать не надо

1945
2
В последнее время участились случаи, когда владельцам автомобилей по почте присылают уведомления о штрафах с дорожных камер, которые не подкреплены фотографиями. Представитель ГИБДД подробно рассказал о подобном случае и почему не нужно оплачивать такой штраф.
Законы РФ четко устанавливают ответственность для водителей за допущенные нарушения ПДД, зафиксированные автоматизированными системами фото- и видеофиксации. Используя материалы, снятые камерами, сотрудники ГИБДД определяют степень виновности водителя.
В основном камеры регистрируют такие нарушения, как выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии, неправильная парковка и превышение скорости. При этом даже серьезные нарушения, зафиксированные камерой, не влекут за собой лишение водительских прав или административный арест, а наказываются только штрафом.
В основном камеры регистрируют такие нарушения, как выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии, неправильная парковка и превышение скорости. При этом даже серьезные нарушения, зафиксированные камерой, не влекут за собой лишение водительских прав или административный арест, а наказываются только штрафом.
Однако теперь водители стали сталкиваться с ситуацией, когда в уведомлении о штрафе может отсутствовать фотография нарушения. Что делать в таком случае? В ГИБДД отметили, что чаще всего это могут быть фальшивые квитанции с банковскими реквизитами мошенников.
Получив уведомление о штрафе без прикрепленной фотографии, стоит проверить подлинность документа. Прежде всего, необходимо найти данное постановление на официальном сайте ГИБДД в разделе "Сервисы", используя номер СТС и госномер автомобиля. Если квитанция подтверждается, то система предоставит фотографию нарушения, и в таком случае штраф следует оплатить. Если такого постановления на сайте ГИБДД не окажется, то данный штраф оплачивать не следует.
Получив уведомление о штрафе без прикрепленной фотографии, стоит проверить подлинность документа. Прежде всего, необходимо найти данное постановление на официальном сайте ГИБДД в разделе "Сервисы", используя номер СТС и госномер автомобиля. Если квитанция подтверждается, то система предоставит фотографию нарушения, и в таком случае штраф следует оплатить. Если такого постановления на сайте ГИБДД не окажется, то данный штраф оплачивать не следует.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Польше нашли забытые Lada десятого семейства
- 70-летнего красавца Aston Martin выставят на торги
- Трёхколёсный спорткар Morgan перевели на электротягу
- Tesla представила маленький Cybertruck для детей за 1500 долларов
- Электрихана 2 - последнее видео Кена Блока
Новости партнёров
реклама
А Если постановление на сайте есть, но без фото? У меня вот, например, такой случай был...