Если нет фотографии в постановлении, то штраф оплачивать не надо

Однако теперь водители стали сталкиваться с ситуацией, когда в уведомлении о штрафе может отсутствовать фотография нарушения. Что делать в таком случае? В ГИБДД отметили, что чаще всего это могут быть фальшивые квитанции с банковскими реквизитами мошенников.



Получив уведомление о штрафе без прикрепленной фотографии, стоит проверить подлинность документа. Прежде всего, необходимо найти данное постановление на официальном сайте ГИБДД в разделе "Сервисы", используя номер СТС и госномер автомобиля. Если квитанция подтверждается, то система предоставит фотографию нарушения, и в таком случае штраф следует оплатить. Если такого постановления на сайте ГИБДД не окажется, то данный штраф оплачивать не следует.