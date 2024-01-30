Автомобиль с автозапуском устроил "танцы" на парковке и загнал владельца в долги

Уличная камера в поселке Рощино под Челябинском запечатлела момент, как автомобиль проехал два десятка кругов на парковке птицефабрики и разбил четыре машины. Хозяин забыл снять машину с передачи и активировал автозапуск. В региональном ГИБДД сообщили, что аварию оформлять не стали, поскольку участники ДТП отказались от претензий к коллеге. Водитель возместил или возместит ущерб попозже.

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