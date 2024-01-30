Автомобиль с автозапуском устроил "танцы" на парковке и загнал владельца в долги

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Уличная камера в поселке Рощино под Челябинском запечатлела момент, как автомобиль проехал два десятка кругов на парковке птицефабрики и разбил четыре машины. Хозяин забыл снять машину с передачи и активировал автозапуск. В региональном ГИБДД сообщили, что аварию оформлять не стали, поскольку участники ДТП отказались от претензий к коллеге. Водитель возместил или возместит ущерб попозже.
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цирковой, строго по кругу.
ущерб минимален, если бы в конце не взбрыкнул, то вообще одним пострадавшим обошлось бы..
Ну и да, иллюстрация того, что нехрен оставлять вывернутые колеса, когда паркуешься.
Для адептов "на передаче колодки не примерзнут" могу сказать, что, более, чем за 20 лет у меня были разные машины, включая "копейку" и современных немцев (которые ключ не отдадут, пока ручник не включишь). Так у меня на ВСЕХ машинах ручник работал, я за этим следил, и НИ РАЗУ у меня не примерзали колодки.
В зиму проехал по воде, в реале чуть больше полколеса, почти за порог заливало.
Прихватило барабан на стоянке и без ручника.
А так да, я адепт "стоянка на передаче", только если на пригорке -чуть прижму ручник.
А вообще, я не понимаю людей, которые на механику ставят автозапуск. Нахрена? Летом автозапуск в общем то не нужен. Зимой опасно длительно использовать ручной тормоз, может примёрзнуть так, что оторвёшь вместе с колодками. Без ручного тормоза оставлять на нейтралке автомобиль нельзя. И смысл какой понтоваться с автозапуском, тем более на бензине?