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Автомобиль с автозапуском устроил "танцы" на парковке и загнал владельца в долги

Автомобиль с автозапуском устроил "танцы" на парковке и загнал владельца в долги

Автор:
30 января 2024 12:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автозапуск   автомир   автомобили   машина   парковка   
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Уличная камера в поселке Рощино под Челябинском запечатлела момент, как автомобиль проехал два десятка кругов на парковке птицефабрики и разбил четыре машины. Хозяин забыл снять машину с передачи и активировал автозапуск. В региональном ГИБДД сообщили, что аварию оформлять не стали, поскольку участники ДТП отказались от претензий к коллеге. Водитель возместил или возместит ущерб попозже.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автозапуск   автомир   автомобили   машина   парковка   
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25  комментариев
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16k
Kostick 2 часа назад
никогда правильно установленный автозапуск с мкпп не заведётся при включенной передаче. там железобетонное условие - "ручник, нейтралка, двигатель работает, закрываем дверь, глушим с брелока+закрывается дверь". даже открыв калитку, автозапуск уже не сработает.
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793
AlexWoyz 2 минуты назад
дрессированный машин, однако.
цирковой, строго по кругу.
ущерб минимален, если бы в конце не взбрыкнул, то вообще одним пострадавшим обошлось бы..
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5k
Stas 4 минуты назад
Если кому-то интересно, то 18 кругов))) блин, залипательно)))
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9k
Роман Полчаса назад
Началось!!!
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3k
Илья 59 минут назад
Сигнализацию наверное сам установил ?
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4k
Ухалус Посовиномус Час назад
Что у него, газ зажат был .что ли?
Ну и да, иллюстрация того, что нехрен оставлять вывернутые колеса, когда паркуешься.
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11k
Борис Карабанов Час назад
- Самец автомобиля отделил табунок самок и защищает их от посягательств других самцов.
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25k
Павел Плеханов Час назад
На автозапуск деньги нашлись, а на приведение ручника в рабочее состояние - нет.
Для адептов "на передаче колодки не примерзнут" могу сказать, что, более, чем за 20 лет у меня были разные машины, включая "копейку" и современных немцев (которые ключ не отдадут, пока ручник не включишь). Так у меня на ВСЕХ машинах ручник работал, я за этим следил, и НИ РАЗУ у меня не примерзали колодки.
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31k
Юрьевич Час назад
Криво установленный автозапуск, который можно завести на передаче?
А вообще, я не понимаю людей, которые на механику ставят автозапуск. Нахрена? Летом автозапуск в общем то не нужен. Зимой опасно длительно использовать ручной тормоз, может примёрзнуть так, что оторвёшь вместе с колодками. Без ручного тормоза оставлять на нейтралке автомобиль нельзя. И смысл какой понтоваться с автозапуском, тем более на бензине?
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322
ilavev Юрьевич 24 минуты назад
Ни разу ни примерзал, по моему это байки из прошлого века. Но и автозапуском пару раз всего пользовался, бесит этот ритуал, который нужно сделать, чтобы машина завелась с автозапуска. А вообще в даном случае на видео почти наверняка АКПП.
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512
REMM Час назад
техническая революция-восстание машин
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176
ruslan d 2 часа назад
На драйве не заведется , если мкп , то нафига было на скорость ставить ? Хотя и там не много шансов , что вот прям так поедет ...
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322
ilavev ruslan d Полчаса назад
что-то с трудом представляю, чтобы на мкпп сама так поехала, дернулась бы да заглохла, там автомат скорее всего, а то что она завелась, это опять же результат кривой установки сигнализации.
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176
ruslan d ilavev Полчаса назад
А как она поедет , когда не на драйве и не на реактивной ?
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322
ilavev ruslan d 22 минуты назад
в том то и дело, что она на драйве стояла
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176
ruslan d ilavev 18 минут назад
Тогда не должна завестись была , во всяком случае ключом точно не заводится , проверял .. .
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322
ilavev ruslan d 4 минуты назад
я же говорю не правильно установленный автозапуск. Он так то и на МКПП не должен был сработать без активации программной нейтрали-ручник+нейтралка+закрыть дверь+заглушить двигатель с брелка сигналки, а на АКПП обязательно включенный паркинг. Но установили как то криво чтобы запускался без этой программной нейтрали.
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Да это еще легко отделался. Я думал реальный замес будет. А тут.. мелочь по сути. Но все-равно попадос
Устанавливать надо было правильно условия возможности автозапуска.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Тяжело только первые два круга, а потом, как по-накатанной поехала!
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