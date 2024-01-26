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Мощный прилёт со встречной полосы

Мощный прилёт со встречной полосы

Автор:
26 января 2024 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   
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В Санкт-Петербурге на Смольной набережной водитель автомобиля Хюндай Солярис потерял управление, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобием Киа, в котором находился видеорегистратор и Ладой Ларгус. Все живы.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   
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7  комментариев
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17k
_delphin_ Час назад
Я так понимаю, такие вот водятлы громче всех орут, когда увидят очередную установленную камеру или треногу?
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157
CyraxMotorsport Полчаса назад
Банан
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3k
Deniss Полчаса назад
солярис гнал
он с таким ускорением преодолел отбойник, а напишут :
- "водитель автомобиля Хюндай Солярис потерял управление"
мозги он потерял.
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1k
Tevet Полчаса назад
вроде он целился в того , кто успел увернуться
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7k
Neo 57 минут назад
Снега хватанул и понесло. А кросс перед регом мастерски ушел.
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25k
Павел Плеханов Час назад
А ведь там не просто сугроб посерёдке. Там приподнятый разделитель.
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