Нива сбила 98-летнего дедушку

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ДТП произошло вечером 22 января на улице 2-я Рабочая в Каменске-Уральском. 52-летний водитель Нивы совершил наезд на 98-летнего дедушку, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пенсионера с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Деда было видно издалека, но один йух оттормозиться никто бы не успел.