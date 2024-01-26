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Нива сбила 98-летнего дедушку

Нива сбила 98-летнего дедушку

Автор:
26 января 2024 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло вечером 22 января на улице 2-я Рабочая в Каменске-Уральском. 52-летний водитель Нивы совершил наезд на 98-летнего дедушку, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пенсионера с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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21k
иванов дмитрий 7 минут назад
Если это место НЕ ПОЛОЖЕННОЕ, то где он должен был перейти дорогу?
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Fat Lynx 15 минут назад
При таких дорожных условиях надо быть осторожным... причем всем.
Деда было видно издалека, но один йух оттормозиться никто бы не успел.
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15k
Jearom Полчаса назад
тут в первую очередь виновны те, кто так с дороги снег "убрал". Остальные - жертвы случайности.
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