Жуткое столкновение Камаза и Туарега

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26 января в 16:05 на 5 километре автодороги Салехард - Аэропорт водитель Камаза не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Фольксваген Туарег. В результате произошедшего водитель Туарега скончался на месте.
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Мнения четко разделились, либо камаз либо лево Нива, отдельные личности винят трактор но их так мало что можно пренебречь.
Мое мнение таково: в дтп виноват камаз а спровоцировала Нива. По пдд камаз не справился с управлением и вылетел на полосу, предназначенную для встречного потока и допустил столкновение. А должен был оставаясь в своей полосе снижать скорость и дать в бампер этому недоумку на Ниве. В этом случае вина КамАЗа неочевидна, уже давно не всегда виноват задний и опасный маневре, который совершила Нива вполне может сделать виновной именно ее а не камаз. Трактор вообще не причём, он ехал и выполнял дорожные работы, сам по себе никому помехой не является, просто нива после обгона его неожиданно увидела и запаниковала, нажала на тормоз и по факту, спокойно проехала, значит трактор ей не помешал, и камаз там бы прошел, поэтому он и не тормозил. А те кто говорят что камаз должен был заранее дать ниве перестроиться и снизить скорость просто дебилы, не знающие пдд, ответственность на обгоне лежит на обгоняющем, ему запрещается мешать маневру, нива и камаз совершенно не мешал.