FISHKINET
Сообщество Аварии 7594 поста • 563 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Жуткое столкновение Камаза и Туарега

Жуткое столкновение Камаза и Туарега

Автор:
30 января 2024 10:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Камаз   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лобовое столкновение   машина   смертельное ДТП   
1092
7
3
26 января в 16:05 на 5 километре автодороги Салехард - Аэропорт водитель Камаза не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Фольксваген Туарег. В результате произошедшего водитель Туарега скончался на месте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Камаз   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лобовое столкновение   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Дмитрий ! 57 минут назад
Тот, что перед аварией шёл на обгон и, видимо, заставил камазиста тормозить, внес свой "вклад".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
30k
Aqueronte 21 минуту назад
Видел в телеге пару дней назад.
Мнения четко разделились, либо камаз либо лево Нива, отдельные личности винят трактор но их так мало что можно пренебречь.
Мое мнение таково: в дтп виноват камаз а спровоцировала Нива. По пдд камаз не справился с управлением и вылетел на полосу, предназначенную для встречного потока и допустил столкновение. А должен был оставаясь в своей полосе снижать скорость и дать в бампер этому недоумку на Ниве. В этом случае вина КамАЗа неочевидна, уже давно не всегда виноват задний и опасный маневре, который совершила Нива вполне может сделать виновной именно ее а не камаз. Трактор вообще не причём, он ехал и выполнял дорожные работы, сам по себе никому помехой не является, просто нива после обгона его неожиданно увидела и запаниковала, нажала на тормоз и по факту, спокойно проехала, значит трактор ей не помешал, и камаз там бы прошел, поэтому он и не тормозил. А те кто говорят что камаз должен был заранее дать ниве перестроиться и снизить скорость просто дебилы, не знающие пдд, ответственность на обгоне лежит на обгоняющем, ему запрещается мешать маневру, нива и камаз совершенно не мешал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Dima Полчаса назад
Куда делись профессионалы, почему вот ЭТО допускают до дорог общественного пользования! Садишься за руль такой махины, будь готов сделать выбор, смерть или убийство! Считаю что для водителей большегрузов надо ужесточать нормы УК, у них должно быть больше ответственности, и если в случае с легковым авто, наказание одно, то для большегруза оно должно быть в два раза сильнее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46853



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске и стал народным героем
"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Монстр, пугающий не меньше Кракена. Великая и ужасная Хафгуфа
Монстр, пугающий не меньше Кракена. Великая и ужасная Хафгуфа
Раскрыто меню обеда Путина и&nbsp;Лукашенко
Раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко
В какой момент нам стало интересно смотреть российские фильмы
В какой момент нам стало интересно смотреть российские фильмы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять мама не дала разбогатеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#Прикол#позитив#история#Россия#собака#смертельное ДТП#Разное
#животные#автомобили#автомир#ДТП#факты#интересное#милота#полиция#Автовсячина#Реакция
#в мире#интересно#машина#аварии#авто аварии#новости#СССР#улыбнуло#Ynews#Жизнь
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Взорвалось колесо? Взорвалось колесо? Без шанса на выживание Без шанса на выживание Сама погибла и людей с собой забрала Сама погибла и людей с собой забрала Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей Умная электроника ему не помогла Умная электроника ему не помогла

На что жалуетесь?

Вернуться