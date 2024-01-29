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Умная электроника ему не помогла

Умная электроника ему не помогла

Автор:
29 января 2024 09:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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ДТП произошло ещё 19 января, но видео появилось только сейчас. Утром на 41-м километре трассы М11 в Московской области в сторону Москвы водитель автомобиля Мерседес по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине грузовой автомобиль Ивеко. В результате ДТП пассажирка Мерседеса погибла, водитель получил телесные повреждения. По другим данным водитель Мерседеса тоже погиб.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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12  комментариев
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2k
Жирный бот 53 минуты назад
о, жопонюх классический убрался)
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1k
Андрей Еделькин 23 минуты назад
Дело было не в бобине. Дол.... сидел в кабине.
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4k
poбт Полчаса назад
я думал умная электроника не дает жопы нюхать
или там опция по подписке?
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4k
ProstoBoBka Полчаса назад
Он думал вспомогательные системы мерса смогут обойти законы физики! Просто убил пассажирку!
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36k
Опаньки 37 минут назад
как же ему хотелось проехать )))) и проехал...
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903
Олеся К 40 минут назад
вроде не сильно большая скорость то...и прям насмерть ...как же так(
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18k
banzai7 42 минуты назад
Водитель со всех сил старался победить электронику и победил.
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37k
Андрей Иванов 42 минуты назад
Слишком спешил
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11k
Игорь 44 минуты назад
и где здесь умная электроника?
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Денис Федотов 48 минут назад
А при чем тут электроника, человек пытался совершить обгон и его занесло.
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