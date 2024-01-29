Умная электроника ему не помогла

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ДТП произошло ещё 19 января, но видео появилось только сейчас. Утром на 41-м километре трассы М11 в Московской области в сторону Москвы водитель автомобиля Мерседес по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине грузовой автомобиль Ивеко. В результате ДТП пассажирка Мерседеса погибла, водитель получил телесные повреждения. По другим данным водитель Мерседеса тоже погиб.
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