Пьяный водитель влетел в остановку и сбил людей

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28 января в городе Лебедяни на улице Горького 57-летний водитель на автомобиле Киа Рио на полной скорости протаранил остановку с людьми. 53-летний лебедянец погиб на месте, еще двоих увезли в больницу. Один из них в тяжелом состоянии. Результаты теста подтвердили, что виновник происшествия был в состоянии алкогольного опьянения.
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