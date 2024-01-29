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Пьяный водитель влетел в остановку и сбил людей

Пьяный водитель влетел в остановку и сбил людей

Автор:
29 января 2024 08:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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28 января в городе Лебедяни на улице Горького 57-летний водитель на автомобиле Киа Рио на полной скорости протаранил остановку с людьми. 53-летний лебедянец погиб на месте, еще двоих увезли в больницу. Один из них в тяжелом состоянии. Результаты теста подтвердили, что виновник происшествия был в состоянии алкогольного опьянения.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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3  комментария
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10k
Алексей 41 минуту назад
Ох и баран
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8k
vasilykopkov 9 минут назад
Я бы квалифицировал это как умышленное убийство.
Жалко нет смертной казни...
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Илья 47 минут назад
Таким упырям надо запретить выходить по УДО.
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