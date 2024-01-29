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Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей

Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей

Автор:
29 января 2024 09:05
Сообщество : Аварии
Метки: Mark II   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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28 января в Находке на Находкинском проспекте водитель Тойота Марк2 1996 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Тойота Бельта. Удар был такой силы, что у второй машины вылетел двигатель, а сама она перевернулась и столкнулась с автомобилем Ниссан Ноут. В Бельте погибли родители, а их ребёнок в крайне тяжёлом состоянии был госпитализирован. Также госпитализировали водителя виновника ДТП и водителя автомобиля Ниссан Ноут.

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Метки: Mark II   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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Aleksandr Ivanov 53 минуты назад
таких уебков реально надо на органы, причем органы вынимать живьем.
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