Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей

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28 января в Находке на Находкинском проспекте водитель Тойота Марк2 1996 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Тойота Бельта. Удар был такой силы, что у второй машины вылетел двигатель, а сама она перевернулась и столкнулась с автомобилем Ниссан Ноут. В Бельте погибли родители, а их ребёнок в крайне тяжёлом состоянии был госпитализирован. Также госпитализировали водителя виновника ДТП и водителя автомобиля Ниссан Ноут.
Девочка, потерявшая родителей в ДТП в Находке, Приморского края, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи продолжают бороться за ее жизнь — у ребенка травма рук, ног и грудной клетки.
В местных соцсетях пишут - "Ребята, кто знает эту машину по городу Бельта с номером К169ТХ 125. Нужно с родственниками как-то связаться, потому что ребенок один лежит. Родителей уже нет...".
В местных соцсетях пишут - "Ребята, кто знает эту машину по городу Бельта с номером К169ТХ 125. Нужно с родственниками как-то связаться, потому что ребенок один лежит. Родителей уже нет...".
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