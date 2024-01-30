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Погоня со стрельбой за мамкиным гонщиком

Погоня со стрельбой за мамкиным гонщиком

Автор:
30 января 2024 11:43
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   штраф   
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Сотрудники ГАИ заметили тонированный красный ВАЗ на улице Карла Маркса в Тихвине. Водитель не реагировал на требования остановиться и продолжал ехать, создавая аварийные ситуации. На 439-м километре трассы Вологда — Новая Ладога полицейские приняли решение стрелять.

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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   штраф   
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4  комментария
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2k
Alex 40 минут назад
Молодцы ДПС, минимум, четыре жизни спасли!
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14k
кот базилий 3 минуты назад
Это игры детишек, подрастают.
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23k
BiZ 11 минут назад
и он взял машину без спроса
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3k
xbrat 20 минут назад
Как же повезло, что на встречку не выкинуло... уeп@ны чертовы!
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