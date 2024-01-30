Погоня со стрельбой за мамкиным гонщиком

После одного выстрела в воздух и трех прицельных в сторону ВАЗу, машина вылетела на обочину.



Водителя поймали, им оказался 14-летний подросток, житель Тихвина, естественно, не имеющий водительских прав. Предварительно, «Жигули» принадлежат его матери, и он взял машину без спроса. Составлены административные материалы по части 1 статьи 12.3 («Управление ТС без прав»), а также части 2 статьи 12.25 «(Невыполнение требования об остановке») КоАП РФ.



В салоне находились друзья водителя — парень и девушка, тоже несовершеннолетние. Всех их доставили в отдел полиции для проведения проверки, а затем передали законным представителям. Взрослых также привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).