Взорвалось колесо?

26 января на Калужском шоссе вблизи п.Роговское водитель грузовика Мерседес выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Мицубиси Лансер и Тойота Рав4. Водитель автомобиля Мицубиси погиб на месте аварии. В Госавтоинспекции упомянули некую техническую неисправность грузовика, которая и могла послужить причиной аварии.

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26 января на Калужском шоссе вблизи п.Роговское водитель грузовика Мерседес выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Мицубиси Лансер и Тойота Рав4. Водитель автомобиля Мицубиси погиб на месте аварии. В Госавтоинспекции упомянули некую техническую неисправность грузовика, которая и могла послужить причиной аварии. 2024-01-29T10:29:30+03:00 Пропустить

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