Взорвалось колесо?

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26 января на Калужском шоссе вблизи п.Роговское водитель грузовика Мерседес выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Мицубиси Лансер и Тойота Рав4. Водитель автомобиля Мицубиси погиб на месте аварии. В Госавтоинспекции упомянули некую техническую неисправность грузовика, которая и могла послужить причиной аварии.
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