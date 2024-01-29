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Взорвалось колесо?

Взорвалось колесо?

Автор:
29 января 2024 10:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   фура   
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26 января на Калужском шоссе вблизи п.Роговское водитель грузовика Мерседес выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Мицубиси Лансер и Тойота Рав4. Водитель автомобиля Мицубиси погиб на месте аварии. В Госавтоинспекции упомянули некую техническую неисправность грузовика, которая и могла послужить причиной аварии.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   фура   
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7  комментариев
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6k
satra 16 минут назад
И скорость небольшая, и дистанция есть.
2-3 секунды и все.
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21k
Александр 6 минут назад
Жду специалистов выживания на дороге, прочитать совет как в этом случае избежать аварии
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1k
Alexander Полчаса назад
И не деться никуда... (
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422
Краснодар Alexander 13 минут назад
Да уж. На встречку вылазить нельзя, убъешься 100%. Тут хоть какой-то шанс есть.
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24k
sanchesS80 51 минуту назад
Водителя это не оправдывает. За колёсами следить надо.
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