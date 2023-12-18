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С пары на нары. 18-летний студент устроил смертельное ДТП

С пары на нары. 18-летний студент устроил смертельное ДТП

Автор:
18 декабря 2023 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   смертельное ДТП   
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"В Казани 14 декабря в 19.40 18-летний студент одного из казанских ВУЗов, имея стаж управления всего 1 месяц, управляя арендованным автомобилем Volkswagen на перекрестке ул. Ф. Амирхана – С. Хакима, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов 2002 и 2005 г.р., после совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате пешеходы с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Спустя 4 часа 18-летний пешеход, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении", - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   каршеринг   машина   смертельное ДТП   
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5  комментариев
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8k
Mauritanien 55 минут назад
Это кто же дает в аренду водиле со стажем в 1 месяц???
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836
Шурман 23 минуты назад
Урод !
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835
Михаил Полчаса назад
Интересно чей аккаунт?
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