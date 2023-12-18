С пары на нары. 18-летний студент устроил смертельное ДТП

"В Казани 14 декабря в 19.40 18-летний студент одного из казанских ВУЗов, имея стаж управления всего 1 месяц, управляя арендованным автомобилем Volkswagen на перекрестке ул. Ф. Амирхана – С. Хакима, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов 2002 и 2005 г.р., после совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате пешеходы с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Спустя 4 часа 18-летний пешеход, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении", - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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