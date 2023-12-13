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В Воркуте любитель ездить на красный сигнал светофора нашёл свой Тепловоз. Никто не пострадал, чего не скажешь о Тойоте Рав 4.
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Метки: Видео ДТП ЖД переезд аварии авто авто аварии автомир автомобили машина преступление и наказание
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