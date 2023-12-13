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В нужном месте в нужное время

В нужном месте в нужное время

Автор:
13 декабря 2023 10:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   преступление и наказание   
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В Воркуте любитель ездить на красный сигнал светофора нашёл свой Тепловоз. Никто не пострадал, чего не скажешь о Тойоте Рав 4.

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Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   преступление и наказание   
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3  комментария
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643
Человек Разумный 51 минуту назад
Если долбиться в глазки на жд переезде - в тебя будет долбиться поезд ...
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9k
Vалѣнтиныч 8 минут назад
Какой отзывчивый машинист! Оттащил на тросе металлолом к переезду на 500 метров назад, дабы водятел на авито смог указать-"самовывоз без проблем".
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10k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Пусть лохи и терпилы стоят, ждут.
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