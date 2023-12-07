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Пролетел на красный и чуть не перевернул троллейбус

Пролетел на красный и чуть не перевернул троллейбус

Автор:
07 декабря 2023 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   общественный транспорт   
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5 декабря в Петрозаводске водитель легковушки на полной скорости проскочил перекрёсток на красный сигнал светофора и резался в троллейбус, который поворачивал с набережной на ул. Московскую. От удара общественный транспорт едва не перевернулся. В ДТП пострадали три человека: оба водителя и кондуктор троллейбуса. Владелец иномарки с места происшествия был доставлен в БСМП Петрозаводска.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   общественный транспорт   
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5  комментариев
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2k
Иван Иванов 39 минут назад
Водитель легковушки наверное думал, что он бессмертен
По скользкой дороге и на таких скоростях
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178
ApolloOne 6 минут назад
В начале видео видно другую тачку юзом веден. Явно гололед.
А этот камикадзе о чем думал вообще?
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8k
Puans-on 15 минут назад
Наверное 100500 звёзд на краш тесте у авто. После такого удара и жив.
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45k
Цыц тут у меня 23 минуты назад
На красный он пролетел на пешеходном светофоре, а на этом перекрестке троллейбус не уступил дорогу. Интересно, при разборе будет учитываться скорость Субару?
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
А троллейбусы, наверное, нынче дорогие...
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