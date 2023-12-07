Пролетел на красный и чуть не перевернул троллейбус

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5 декабря в Петрозаводске водитель легковушки на полной скорости проскочил перекрёсток на красный сигнал светофора и резался в троллейбус, который поворачивал с набережной на ул. Московскую. От удара общественный транспорт едва не перевернулся. В ДТП пострадали три человека: оба водителя и кондуктор троллейбуса. Владелец иномарки с места происшествия был доставлен в БСМП Петрозаводска.
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А этот камикадзе о чем думал вообще?