Переоценил свои возможности или недооценил погодные условия

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В Санкт-Петербурге на Синопской набережной водитель автомобиля Хонда Аккорд хотел проскочить, но не фартануло.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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