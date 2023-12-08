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Переоценил свои возможности или недооценил погодные условия

Переоценил свои возможности или недооценил погодные условия

Автор:
08 декабря 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Санкт-Петербурге на Синопской набережной водитель автомобиля Хонда Аккорд хотел проскочить, но не фартануло.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Что мешало слева объехать?
Видимо маленькая пипка
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1k
Леший Полчаса назад
там было без вариантов....видать глаза забыл вставить
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